В России за сутки выявили 2 500 случаев заражения COVID-19

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21 июня 2022, 11:17

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/xX0NVbJy8a8

В России за минувшие сутки зарегистрировали 2 500 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на вторник, 21 июня, в Российской Федерации за сутки госпитализировали 1 501 человека, что на 139% больше по сравнению с предшествующими сутками.

В оперштабе уточнили, что за минувшие 24 часа в стране скончались 60 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели в России за вышеуказанный период 3 400 человек, что на 26,3% больше в сравнении с показателями 20 июня.