На Божену Рынску напал латвийский таксист

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22 июня 2022, 22:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: istockphoto.com

20 июня в районное отделение полиции поступило заявление от некой дамы, Божены Малашенко, что на нее напал таксист, который пытался «втянуть» женщину в разговор о правильности действий России по отношению к Украине.



Выяснилось, что г-жа Малашенко – Божена Рынска.



В чем суть вопроса?



По сообщению пресс-службы Госполиции Латвии, 20 июня некий таксист «Игорь» совершил насилие в отношении г-жи Малашенко – это связано со спецоперацией на Украине. Латвийский таксист вступил в разговор с г-жой Боженой и уверял ее, что Россия поступает правильно, что надо искоренять нацизм на Украине, да и Латвия должна научиться вести себя правильно по отношению к русским, потому как Россия дала все.



Г-же Малашенко не понравились слова латвийского таксиста и произошел конфликт – Божена стала требовать прекратить подобные речи, схватила его за рубашку и сказала, что «слушать не будет». После этого произошли физические действия – таксист ударил Малашенко по лицу. Божена Рынска написала заявление в полицию Риги.



«Госполиция зарегистрировала данное заявление. Первоначально возбуждено административное производство. В настоящее время устанавливается личность таксиста. Далее, после выяснения всех обстоятельств, будет принято решение о возбуждении уголовного дела», - следует из заявления Госполиции.