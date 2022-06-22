На Божену Рынску напал латвийский таксист

20 июня в районное отделение полиции поступило заявление от некой дамы, Божены Малашенко, что на нее напал таксист, который пытался «втянуть» женщину в разговор о правильности действий России по отношению к Украине.
Выяснилось, что г-жа Малашенко – Божена Рынска.
В чем суть вопроса?
По сообщению пресс-службы Госполиции Латвии, 20 июня некий таксист «Игорь» совершил насилие в отношении г-жи Малашенко – это связано со спецоперацией на Украине. Латвийский таксист вступил в разговор с г-жой Боженой и уверял ее, что Россия поступает правильно, что надо искоренять нацизм на Украине, да и Латвия должна научиться вести себя правильно по отношению к русским, потому как Россия дала все.
Г-же Малашенко не понравились слова латвийского таксиста и произошел конфликт – Божена стала требовать прекратить подобные речи, схватила его за рубашку и сказала, что «слушать не будет». После этого произошли физические действия – таксист ударил Малашенко по лицу. Божена Рынска написала заявление в полицию Риги.
«Госполиция зарегистрировала данное заявление. Первоначально возбуждено административное производство. В настоящее время устанавливается личность таксиста. Далее, после выяснения всех обстоятельств, будет принято решение о возбуждении уголовного дела», - следует из заявления Госполиции.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Польский премьер Моравецкий считает, что Россия не отважится «поднять руку» на НАТО, имея в виду Сувалкский коридор
Арбак Хачатрян о новой системе спасения человечества: Когда рушится порочный мир, есть шанс создать справедливую форму правления
Кадыров заявил, что никогда не позволит себе или кому-то другому плохо говорить о казахском народе
Алиханов не исключил возможности денонсации соглашений между РФ и Евросоюзом в связи с ограничением Литвой транзита в Калининград
- #ЗАУГЛОМ Сергей Шолохов о Невзорове*, Урганте, БГ и Никите Михалкове
- 00:22 Сейм Латвии не принял закон о легализации однополых браков
- 00:14 Комиссия Сейма Латвии признала, что была нарушена этика в отношении русскоязычных
- 21.06 18:35 Почему латвийцы стремятся в Беларусь
- 21.06 18:27 Министр МВД Латвии Кристапс Эклонс: Латвийцы устали принимать украинских беженцев
- Telegram | (Подписаться) Народная милиция ЛНР официально подтвердила полное окружение группировки войск Украины в городах Горское и Золотое