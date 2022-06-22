Экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку предъявлено обвинение

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22 июня 2022, 18:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.



Сообщается, что в момент возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы столицы Приморья в октябре прошлого года следствие вменяло ему в вину получение взяток на сумму 19,5 млн руб. Затем выяснилось, что она составляла 31 млн, а в окончательной версии достигла уже более 38 млн руб.



Следствие утверждает, что Олег Гуменюк оказывал покровительство ритуальному бизнесу за 31,2 млн руб. Взятку на эту сумму он получил в период «с декабря 2018 по февраль 2021 года» от знакомого предпринимателя, который выступал в качестве посредника от представителей муниципального предприятия «Некрополь» «за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг».



Еще 6,9 млн руб., по версии следствия, Олег Гуменюк получил от того же человека, который выступал посредником в пользу «Некрополя», но в этом случае он лоббировал собственный строительный бизнес. Это новый эпизод в обвинительном заключении. В период 2016–2018 годов, когда Гуменюк возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края», он совершал действия по приемке и оплате услуг фирм взяткодателя, а также создавал условия для их победы на электронных аукционах. Взятки чиновник получал как деньгами, так и «услугами имущественного характера». В частности, предприниматель погасил долг фирмы сына Олега Гуменюка.



Господин Гуменюк был избран мэром Владивостока городской думой в марте 2019 года. Известно, что он пользовался поддержкой губернатора Олега Кожемяко. Интересно, что трое из его предшественников тоже были осуждены за различные преступления.



