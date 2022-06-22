В Севастополе провели благоустройство на костях

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22 июня 2022, 17:59

В Севастополе по факту халатности при перезахоронении возбуждено уголовное дело.



Директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Максим Жукалов подтвердил, что благоустройство городских территорий на улице Паршина было произведено после халатно проведенного перезахоронения. Ранее по городу ходили слухи, что при подготовке площадки было вывезено несколько тонн грунта с костями.



