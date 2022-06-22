Ситников: Запад просчитывает направление удара российских войск после освобождения Северодонецка и Лисичанска

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22 июня 2022, 16:54 Источник: Свободная пресса

MOD Russia, globallookpress.com

Запад просчитывает направление главного удара Вооружнных сил РФ после освобождения Северодонецка и Лисичанска в ЛНР. Эксперт издания "Свободная пресса" Александр Ситников считает, что украинские военные со страхом ждут броска союзных сил России и республик Донбасса на Харьков.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время появится информация о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от националистов.

Александр Ситников отметил, что сейчас все внимание мировых СМИ приковано к "Северодонецкой петле".

А его статье говорится, что Институт изучения войны (ISW) проинформировал о том, что "21 июня российские войска провели несколько успешных наступлений в населенных пунктах к юго-востоку от Северодонецка и, вероятно, смогут угрожать Лисичанску в ближайшие дни, избегая при этом опасного форсирования реки Северский Донец".

По мнению автора публикации, похоже, украинские военные выдохлись и их оборона рушится. "Можно с большой долей уверенности сказать, что второе крупное сражение (первое было за Мариуполь), получившее название «Битва за Северодонецк», Россия уже выиграла", - отметил Ситников. Российкие войска разгромили лучшие дивизии ВСУ.

По словам эксперта, Зеленский со своим окружением и их кураторы на Западе пытаются понять, что будет дальше. Считается, что Россия бросит все силы на взятие наиболее мощного укрепрайона — Авдеевского, угрожающего Донецку. Ситников напомнил, что российское руководство в лице Владимира Путина сообщило, что штурма в лоб не будет — намечается окружение.

По мнению экперта, следующая стадия спецоперации может оказаться завершающей. Как полагает Ситников, из окруженной Авдеевки ВСУ и украинские военные и националисты уйдут, как только наступит новый мир.