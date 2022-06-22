Четыре человека погибли во Владимирской области при детонации снаряда на складе в воинской части

Во Владимирской области в среду в воиской части в поселке Барсово при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории скада боеприпасов произошла самопроизвольная детонация боеприпаса.
В результате погибли четыре человека - трое военных и один работник склада. Один человек ранен.
Представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы уточнил, что пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести, - передает ТАСС.
В администрации Киржачского района сообщили, что эвакуацию жителей поселка Барсово после детонации снаряда проводить не планируется.
Поселок Барсово находится примерно в семи километрах от Киржача Владимирской области, недалеко от границы с Подмосковьем.