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Аргументы Недели Общество 13+

Цветущий сад обустроила во дворе дома жительница Королева

, 15:16

Цветущий сад обустроила во дворе дома жительница Королева
Фото: globallookpress.com

На улицы Коминтерна жительница Королева устроила дендрарий на придомовой территории. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает о некоторых растениях, которые имеются в саду: барбарис, лаконос ягодный, ива свердловская извилистая.

Около дома освободилось место после уборки сухостойных тополей, поэтому ландшафтный архитектор Лариса Поршнева решила украсить его цветущим садом.

Результат проделанной работы появился в городской группе в виде ролика. Пользователи оценили красоту и похвалили создательницу, которая с любовью смотрит на свое творение. Также горожане выразили надежду, что работники с газонокосилками будут внимательны и не повредят растения.

Не только простые жители, но и земляки коллеги высоко оценили труд Ларисы, отметив, что у профессионалов другой подход к озеленению и благоустройству дворов.

«Чудесно, что у нас в городе есть такие люди. Лариса молодец. Видно, что для нее важно создать красивую картину, а растения воспринимаются как архитектурная форма и строительный материал. С такой коллекцией у нее получился мини дендрарий», - написала ландшафтный дизайнер Королева Ирина Белогруд.

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