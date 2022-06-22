Цветущий сад обустроила во дворе дома жительница Королева

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22 июня 2022, 15:16

Фото: globallookpress.com

На улицы Коминтерна жительница Королева устроила дендрарий на придомовой территории. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает о некоторых растениях, которые имеются в саду: барбарис, лаконос ягодный, ива свердловская извилистая.



Около дома освободилось место после уборки сухостойных тополей, поэтому ландшафтный архитектор Лариса Поршнева решила украсить его цветущим садом.



Результат проделанной работы появился в городской группе в виде ролика. Пользователи оценили красоту и похвалили создательницу, которая с любовью смотрит на свое творение. Также горожане выразили надежду, что работники с газонокосилками будут внимательны и не повредят растения.



Не только простые жители, но и земляки коллеги высоко оценили труд Ларисы, отметив, что у профессионалов другой подход к озеленению и благоустройству дворов.



«Чудесно, что у нас в городе есть такие люди. Лариса молодец. Видно, что для нее важно создать красивую картину, а растения воспринимаются как архитектурная форма и строительный материал. С такой коллекцией у нее получился мини дендрарий», - написала ландшафтный дизайнер Королева Ирина Белогруд.