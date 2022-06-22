Предпринимателю Олегу Митволю грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество

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22 июня 2022, 13:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Красноярский краевой суд отказал в изменении меры пресечения Олегу Митволю, бывшему замглавы Росприроднадзора и председателю совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ». Две недели назад он был задержан перед вылетом в Турцию, где собрался отдохнуть. Его арестовали на 1 месяц и 17 дней, до 24 июля, по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Господину Митволю грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным источников, речь идёт о хищении почти 1 миллиарда рублей (прим. 950 млн) бюджетных средств, выделенных Красноярскому ТИСИЗ, занимающемуся проектированием Красноярского метрополитена. Компания якобы получила деньги за работы, невыполненные в полном объёме. В суде прокурор отметил, что предприниматель может скрыться, и указал на то, что он был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию. Также гособвинитель отметил тяжесть совершённого преступления и ущерб, причинённый государству.

Обвинение требовало заключить Олега Митволя под стражу. Защита просила для него домашний арест, предоставив суду договор аренды квартиры в Красноярске, где как раз мог находиться фигурант этого дела. Ходатайствуя о смягчении, защита Митволя указала, что тот заключил со следствием досудебное соглашение. Также адвокат обвиняемого отметил, что у предпринимателя на попечении находятся мать-инвалид, неработающая жена и несовершеннолетняя дочь. Помимо всего прочего, защита сообщила, что Митволь готов добровольно возместить нанесённый ущерб.