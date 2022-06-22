Не время для рейдеров

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2022, 14:00 Сергей СЕРГЕЕВ

Фото: Вячеслава Викторова, фонда «Росконгресс»; Территория ООО «До-Рус» явно показалась кому­то лакомым кусочком

В тот самый момент, когда вся страна говорит о консолидации бизнеса и государства, либерализации их отношений, импортозамещении и экономической независимости от Запада, в Краснодаре продолжают раскручивать уголовное дело, парализовавшее работу некогда успешного и стратегически важного для страны предприятия — ООО «До-Рус».



Перерабатывающее сельскохозяйственную продукцию предприятие подверглось рейдерскому захвату и несколько лет находилось на грани уничтожения. Тем не менее его удалось вытащить из пучины банкротства и провести через уникальную для России процедуру финансового оздоровления, выплатить все долги, и сейчас оно готово к перезапуску элеватора, мельницы, кондитерского цеха. Несмотря на отсутствие какого-либо ущерба «потерпевшим», правоохранительные органы по-прежнему блокируют счета фирмы в рамках уголовного дела, хотя факты, подтверждающие беспочвенность обвинений, были установлены в многочисленных судебных инстанциях. О нестыковках и откровенных нарушениях закона в этом стратегическом для современной России процессе — в материале «Аргументов недели».



Чем ответим на вызов?

В Советском суде Краснодара рассматривается уголовное дело в отношении краснодарского предпринимателя Андрея Зайцева, которого обвиняют по четырем статьям УК РФ, в том числе по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве).

Об этом деле наша газета уже писала в сентябре 2021 года, еще на этапе проведения следственных действий. Напомним: предпринимателя обвинили в том, что он привлек средства стороннего лица (назовем его К.) на свое заведомо банкротное предприятие — ООО «До-Рус», чтобы завладеть этими средствами.

Тем не менее факты, которые оказались в распоряжении редакции, как нам кажется, говорят о другом. А именно о том, что компания стоимостью порядка миллиарда рублей стала жертвой рейдерского захвата. Да еще, складывается такое ощущение, и с участием работников самих правоохранительных структур.

О захватах собственности с помощью государственных систем, которые по букве закона должны этот самый закон защищать, в России не говорит и не пишет только ленивый. Все признают, что коррупция, кумовство, а то и прямое участие государственных работников в реализации «черных» схем стали бичом, язвой нашего общества. От ее скорейшего излечения зависит, как мы будем жить дальше. И особенно важным это становится сейчас, когда нам брошен вызов со стороны так называемого коллективного Запада.

Краснодарское ООО «До-Рус» еще сравнительно недавно было прибыльным предприятием. На его балансе и сейчас порядка трех гектаров земли в поселке Дорожном, элеватор на 10,5 тысячи тонн зерна с производительностью приемки шестьсот тонн за смену, мельница мощностью 160 тонн зерна в сутки, склады готовой продукции, лаборатория, кондитерская фабрика, а также транспорт, административные помещения, АЗС, весовая и т. д. Предприятие входит в реестр стратегических объектов, в случае войны призванных снабжать продовольствием армию.

На днях в интервью СМИ мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказывал о перерабатывающих сельхозпродукцию предприятиях, расположенных в поселке Дорожном, которыми гордится город. Еще недавно в этом перечне мог быть элеватор, мельница, кондитерская фабрика ООО «До-Рус». По словам Андрея Зайцева, сейчас ему регулярно звонят из разного рода государственных структур с вопросами о том, почему предприятие не действует. Однако, на наш взгляд, разумнее было бы адресовать эти вопросы работникам других структур, тоже, кстати, государственных, организовавших, допустивших и посчитавших законным уголовное преследование, блокировку счетов и паралич деятельности стратегического объекта.

Особенно гнетущей выглядит ситуация с блокировкой работы компании на фоне того, что сегодня она полностью выведена из состояния банкротства, завершено ее финансовое оздоровление, уплачены все долги, даже те, по которым в судах можно было бы спорить и спорить.

Как же так получилось, что успешное сельскохозяйственное предприятие было остановлено, город лишился миллионов налоговых платежей, а более сотни жителей поселка Дорожного — работы? Да по классической для России схеме, в которой, как водится, не обошлось без «добрых людей». С их-то подачи и при поддержке, как нам кажется, силовых структур и закрутилась схема «сравнительно честного» разрушения бизнеса.



Схема разрушения.

В 2014 году предыдущий руководитель ООО «До-Рус» Петр Зайцев, благодаря которому общество успешно развивалось многие годы, решил укомплектовать свой кондитерский цех новым итальянским оборудованием. Но в процессе реорганизации грянул кризис, для окончания проекта пришлось влезть в долги, общий объем которых составил порядка 76 миллионов рублей.

Беда не приходит одна: у главы компании обнаружили смертельное онкологическое заболевание. Разбираться с производственными проблемами пришлось его сыну Андрею Зайцеву, молодому человеку, опыт которого в хозяйственной части был на тот момент минимальным. На семейном совете решили, что надо искать партнера, которому придется уступить часть бизнеса, но который сможет оплатить долги и сохранить производство. Первый опыт оказался неудачным. Партнер, бывший высокопоставленный работник правоохранительных органов, оказался заинтересованным лишь в использовании производственной базы, занимался переработкой собственного сырья, втягивая общество в еще большие долги, при этом с оплатой долгов прежних и выкупом доли тянул до последнего. Через некоторое время Зайцев разорвал отношения и подал заявление в полицию, по которому сперва было возбуждено уголовное дело, а затем по неизвестным причинам вскоре было прекращено... Сумма ущерба компании оценивалась в двенадцать миллионов рублей.

В 2017 году появился новый потенциальный партнер — К., владелец ряда фирм в Краснодарском крае, занимающийся трейдерством на рынке зерна. Договорились, что он погасит долги и выкупит пятьдесят процентов доли в обществе. В качестве формальной фигуры для совершения сделки К. предложил своего брата. Однако последующие события показали, что, скорее всего, изначально идти на партнерство К. не собирался. Наоборот, используя открывшиеся ему возможности управлять обществом, он увеличил его долговую нагрузку, предоставляя ООО «До-Рус» займы, поставляя ему продукцию на переработку, и в результате заключил с обществом «До-Рус» договоров на 94 млн рублей.

Схема, использованная К., повторяет ту, к которой пытался прибегнуть первый неудавшийся партнер ООО «До-Рус». Документы свидетельствуют о том, что помимо использования мощностей и накачивания долгами здесь также имело место уклонение от оплаты перехода долей. При этом, заплатив пять шестых соответствующей суммы, шестую часть денег партнер не внес, что дало ему возможность не только еще более увеличить долг общества, но и, по сути, сорвать всю процедуру вхождения в его учредители.

Схожесть схем, а вернее наличие одной и той же схемы, объясняется тем, что оба партнера — лица аффилированные. А значит, можно предположить, что здесь действовала организованная компания граждан: сначала в ООО «До-Рус» внедрился один, а затем, когда первая попытка захвата провалилась, подключился другой.

Как поясняют юристы, которым мы описали данную схему, К. не был заинтересован в том, чтобы стать официальным партнером банкротного предприятия. Это означало не только не получить дивидендов, но и нести ответственность перед другими кредиторами при наступлении банкротства. А разрыв отношений и банкротство ООО «До-Рус» последовали довольно скоро.

Однако суды, куда обращался К. и его аффилированные лица, установили важнейший факт. С апреля 2017-го до фактически 2018 года К. входил в управление ООО «До-Рус», имел доступ ко всем финансовым документам, подписывал платежные, отчетные и иные бумаги, заключал договоры с контрагентами — в общем, был руководителем предприятия. Всё это время функции главного бухгалтера ООО «До-Рус» исполняла его близкая знакомая, которую он взял на работу. Иными словами, складывается впечатление, что, действуя совместно, эти лица намеренно втягивали предприятие в пучину долгов. Очевидно, рассчитывая через подставные фирмы войти в банкротство и оказаться мажоритарными кредиторами, что дало бы возможность управлять ходом банкротства вплоть до выкупа всего производственного комплекса с огромным дисконтом.

Но не сложилось. Поскольку аффилированность К. была доказана, получить контроль над предприятием не удалось. Карта банкротства тоже не сработала: вместо конкурсной процедуры с продажей имущества на предприятии ввели очень редкую по нынешним временам процедуру финансового оздоровления. Позже был найден инвестор, и сегодня все долги общества, в том числе перед структурами К., погашены.



Вместо награды — угроза срока.

Таких случаев, когда происходит мощная попытка рейдерского захвата, но в итоге имущество банкрота не только не уходит с молотка, но предприятие оздоравливается и возвращается к работе, в современной истории России едва ли наберется с десяток. Опыт ООО «До-Рус», по идее, нужно было бы тиражировать на всю страну, а его руководителю — ездить с лекциями да выступать на экономических форумах. Но вместо этого над Андреем Зайцевым висит угроза уголовного наказания с отбытием реального срока. Как гласит одна российская пословица: «Виновных наградили — невиновных посадили».

Казалось бы, после того, как суды установили аффилированность К., все претензии к ООО «До-Рус» должны были быть сняты. Однако в России уголовное делопроизводство стоит выше гражданского. На практике это означает, что, даже если судами установлены определенные факты и дана оценка действий сторон, одна из них вполне может написать заявление в полицию или Следственный комитет и постараться возбудить по тем же самым фактам уже уголовное дело.

В отношении Андрея Зайцева возбудили сразу четыре уголовных дела, в том числе по обвинению в мошенничестве и неправомерных действиях при банкротстве. В основу обвинения легли те самые обстоятельства — якобы нанесенный К. ущерб. При этом следователь проигнорировал тот факт, что потерпевший — лицо аффилированное, сам приложил руку к тому, что общество оказалось в банкротстве, и это установлено арбитражным судом, то есть имеет значение преюдиции. В нормальной ситуации должен был бы последовать отказ в возбуждении дела за отсутствием в действиях Зайцева состава преступления. Однако процессу дали ход.

Рассказывать обо всех его перипетиях мы не будем. Но некоторые моменты, на наш взгляд, прямо-таки вопиют о нарушениях. К примеру, Зайцев провел часть периода следствия за решеткой, хотя по экономическим составам «закрывать» подследственных в России прямо запрещено самим президентом Владимиром Путиным! Выходит, когда на местах кому-то «надо», и Путин не указ?

В один момент дело даже прекратили: зампрокурора Краснодарского края Леговец потребовал устранить нарушения, допущенные в ходе расследования. В частности, «избирательную слепоту» следствия, которое проигнорировало то, что К. как руководителю компании было прекрасно известно о состоянии дел ООО «До-Рус», его долгах, риске банкротства и т. д. А значит, собственник бизнеса просто не мог «вводить его в заблуждение».

Еще один парадокс: после закрытия дела по требованию прокуратуры края по истечении всех процессуальных сроков его возобновили снова. Знающие люди в подобных случаях обычно усмехаются: «Значит, кому-то было надо...»

Вот и приходится подозревать, что Андрея Зайцева и ООО «До-Рус» попросту заказали.



Против общества.

Самое депрессивное, на наш взгляд, — это то, что давление на предпринимателя по-прежнему продолжается. Даже сегодня, когда вся страна должна собраться и вместе бороться за свою экономическую независимость.

Как это возможно в условиях, когда «отжимы» бизнеса, поддерживаемые силовыми структурами, время от времени происходят по всей стране? Как может предприниматель верить в «светлое будущее», если руководство страны призывает к развитию, импортозамещению, независимости и т. д., а на местах «воротилы» действуют строго вопреки тому, в чем так остро нуждается общество?

С весны на уровне премьер-министра страны Михаила Мишустина ведутся серьезные разговоры об амнистии для уже осужденных бизнесменов, привлеченных по 159-й статье УК РФ. Как раз потому, что эта «резиновая» статья позволяет коммерческие отношения превратить в уголовно наказуемые, а рядовую сделку трактовать как «особо крупный размер». Но пока в столице правительство и деловые круги стремятся укрепить экономику, в регионах «рейдерят», рушат, ломают, присваивают, используя связи в госорганах. Хочется, чтобы этому наконец-то пришел конец. Хочется, чтобы мы снова увидели сильную, честную, свободную Россию, страну, объединенную общей идеей. И в этой идее не должно остаться места коррупции и потворству чужой алчности в угоду личным корыстным интересам.

Президент Владимир Путин на экономическом форуме в Питере четко обозначил недопустимость разрушения предприятий под видом защиты закона. Услышат ли слова главы государства в Краснодаре?

Буквально на днях, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Владимир Путин заявил о необходимости кардинального поворота всей контрольной, правоохранительной системы «лицом к бизнесу». Об отказе от проверок предпринимателей, если их бизнес не связан с высоким риском причинения вреда людям и экологии. Об изменении размера крупного и особо крупного ущерба по статьям, связанным с экономической деятельностью, о прекращении уголовных дел, возбужденных по налоговым правонарушениям, при погашении задолженности.

— Необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе предварительного следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае, помимо прямых убытков и утраты рыночной позиции, рабочих мест, под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей. Обращаю внимание руководителей правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой,— заявил Владимир Путин, попросив правительство и Верховный Суд России подготовить до первого октября соответствующие поправки к законодательству.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть точное соответствие того, о чем говорит президент, того, что наконец-то должно в России прекратиться, ситуации с ООО «До-Рус». Всё словно по писаному: и использование силового ресурса там, где нет «объективной необходимости», и арест предпринимателя, и блокировка счетов, и развал предприятия. Увидят ли это соответствие правоохранительные органы и суд, узнаем в самое ближайшее время.



ВЫНОСКИ:



После закрытия дела по требованию прокуратуры края по истечении всех процессуальных сроков его возобновили снова. Знающие люди в подобных случаях обычно усмехаются: «Значит, кому-то было надо...»



Компания стоимостью порядка миллиарда рублей стала жертвой рейдерского захвата. Да еще, складывается такое ощущение, и с участием работников самих правоохранительных структур.

«Еще на этапе предварительного следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае, помимо прямых убытков и утраты рыночной позиции, рабочих мест, под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей. Обращаю внимание руководителей правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой»,— заявил Владимир Путин.