В Улан-Удэ будут судить педиатра за ненадлежащую медпомощь

Аргументы Недели. Иркутск → Общество 13+

22 июня 2022, 08:29 Олег Усов

В Бурятии пойдет под суд врач-педиатр Детской клинической больницы Улан-Удэ — женщину обвиняют в оказании медицинских услуг ненадлежащего качества малолетнему пациенту. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-педиатра Детской клинической больницы Улан-Удэ.



Действия обвиняемой квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).



Как установлено следствием, обвиняемая, являясь врачом-педиатром, в январе-феврале 2019 года, оказала некачественные медицинские услуги по диагностике, ведению и лечению малолетнего пациента, 2018 года рождения. «Её бездействие обусловило прогрессирование имевшегося заболевания органов дыхания до тяжёлого состояния, которое не могло быть компенсировано организмом самостоятельно и, соответственно, представляло реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевшего», — отмечают в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.



Семья погибшего мальчика пытается взыскать 2 млн рублей по гражданскому иску, как сообщает ведомство, ущерб на сегодня обеспечен арестованным имуществом обвиняемой. Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом г. Улан-Удэ.



Напомним, в конце января 2019 года в Бурятии четырёхмесячный малыш попал с бронхитом в Детскую клиническую больницу (ДКБ) на Модогоева. В начале февраля отцу и матери сообщили, что у их сына подозрение на аспирационную пневмонию и спустя две недели после госпитализации мальчик впал в кому, а потом и умер. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу Следственного комитета по Бурятии за дело о смерти в больнице маленького пациента. По итогам приема Бастрыкин дал поручение передать дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, а в отношении сотрудников регионального следственного управления назначить служебную проверку.



В 2019 году Бурятии уже судили в связи с этим делом одного врача — реаниматолога. Вина его была доказана, однако из-за истечения срока давности реального наказания он не получил.