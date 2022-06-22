Комиссия Сейма Латвии признала, что была нарушена этика в отношении русскоязычных

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22 июня 2022, 00:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Комиссия Сейма Латвии признала, что в высказываниях двух депутатов парламента была нарушена этика в отношении русскоязычных.

В чем суть вопроса?

26 мая Сейм Латвии рассматривал законопроект, определяющий процедуру и сроки сноса памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Обсуждение проекта было более, чем эмоциональным – например, депутат от партии Нацблок Янис Иесалниекс заявил: «И я в пятилетнем возрасте усвоил, что есть два общества – наши латыши и оккупанты. И между детьми была ненависть между этими группами. И эта ненависть не закончилась, поскольку оккупанты все еще не ушли».

Другой депутат Сейма Каспар Гиргенс выдал следующие: «Мне противно и неприятно, что на эту трибуну поднимаются люди, которые нелояльны нашему государству, которые при малейшем дуновении ветра будут готовы, как я думаю, перерезать нам горло».

Совершенно очевидно, что г-н Гиргенс говорил о партии «Согласие», которая выступала против сноса памятника!

Получается, если ты в Латвии против снова памятника тем, кто освободил Европу от нацизма, то ты, конечно, враг. И все эти оскорбления доносятся с трибуны главного органа власти в Латвии. Более того, данные слова считаются «нормой» или пиаром перед выборами.

Намедни, я разговаривала с одним юристом-депутатом Латвии, был приватный разговор, и услышала: «Ты же понимаешь, что это рекламные трюки перед выборами! Это же националы».

Нет, я не понимаю таких трюков! Более того, не верю, что это рекламный трюк – сам же национал-депутат заявил, что у него ненависть к «оккупантам», читай-русским, с детства! Сейчас удобное время для открытых высказываний подобного рода – спецоперация помогла.

Итак, комиссия Сейма Латвии рассмотрела жалобу, которую подала партия «Согласие» и постановила, что нарушен 6 пункт кодекса этики депутатов, который подразумевает, что депутат несет моральную ответственность за свои действия, слова. А главное наказание – письменное предупреждение!

Просто «замечательно»! С трибуны парламента Латвии идет практическое оправдание нацизма, разжигание межнациональной розни и только письменное предупреждение! А если такие вот молодчики-депутаты просто убьют русскоязычного, то тогда будет штраф в 100 евро!? Не сомневаюсь! Почему? Да потому что русскоязычные Латвии, которые не кричат – «Хайль» и не учат клятву Гитлера – враги!

И это происходит в 2022 году! В стране, которая прикрывается демократией, свободой слова и правами человека!

Я точно знаю, просто уверена, что подобное никогда не останется без наказания! Главное – не упустить нацистов, которые будет бежать из парламента к американским хозяевам… Вспомнить об ошибке 1945 года, когда нацисты и их пособники бежали в США, Австралию и т.д. Иначе, мир может через несколько лет получить новых нацистов! И это обращение уже к России! Почему? Да потому, как русские сердобольные, умеющие не только помогать, но и прощать, и верить!