Отдых на краю земли

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21 июня 2022, 20:17 Анна Хромова

Фото: pixabay.com

Сейчас можно найти большое количество маршрутов по России. Все чаще нам предлагают поехать куда-то на юг, однако мало маршрутов на Кольский полуостров. Это связано не только с суровым климатом этих мест, но и малым количеством развлечений. Так что же можно там посмотреть и почему люди все равно туда едут?



Чтобы добраться до Териберки, нужно прилететь в Мурманск или же приехать туда на поезде. Полет на самолете из Москвы займет два с половиной часа, поезд же будет идти более суток.

Хоть Мурманск и находится на севере, там хорошая инфраструктура. Из достопримечательностей можно посмотреть памятник защитникам Заполярья (в народе его именуют Алеша), атомный ледокол Ленин. В целом город не большой, поэтому особенно достопримечательностей здесь не так уж и много. Стоит учитывать, что Мурманск - город военных и работников Нордникеля, поэтому город кажется серым и грустным.

Из Мурманска добраться до Териберки можно только на машине (133 километра). Так как трасса еще не достроена, частично она переходит в грунтовую дорогу. Не все машины могут проехать по этой дороге, так как на дороге часто бывают переметы (снег перекрывает часть дорожного покрытия), это связано с тем, что она пролегает через тундру. Если есть возможность договориться о транспорте заранее, то лучше выбирать водителя с высокой машиной, например УАЗ. Это не только обеспечит более комфортную поездку, но и повысит шансы проехать снег и лед на дороге.



Териберка - небольшой поселок на Кольском полуострове. Раньше в нем был рыбный комбинат и население посёлка было достаточно большим, однако после распада СССР комбинат закрыли и население постепенно стало уезжать оттуда. Многим предлагали расселение в Мурманск и Колу, жители уезжали и бросали свои дома.



Из достопримечательностей здесь сейчас можно увидеть кладбище кораблей, скелет кита из фильма Левиафан, ферму оленей и хаски, пляж яиц, заброшенные дома и, конечно же, порот. Для простоты стоит поделить достопримечательности на природные и неприродные.



К природным относится пляж с камнями в форме яиц и водопады Батарейский и Териберский. Собственно, всё это входит в один маршрут, так как они идут друг за другом, и чтобы дойти до крайней точки надо пройти через пляж. Это необычайная красота, незабываемые пейзажи тундры и моря. Что касается не природных достопримечательностей, то здесь есть маршрут, который начинается в порту. От него стоит пойти к ресторану Полярный кит, там можно увидеть часть скелета настоящего кита, шатер местных жителей, а также сфотографироваться у инсталляции хвостов горбатых китов. Следующей остановкой будет знак, говорящий о начале населенного пункта Териберка. На него путешественники клеят стикеры в память о путешествии и традиционно делают фото. После этого можно дойти до кладбища кораблей. Это осты различных лодок и кораблей, которые были заброшены много лет назад. Хоть на фотографиях оно кажется огромным, в реальной жизни оно небольшое.



Следующей остановкой становится ферма хаски и оленей. Тут можно купить домашнее варенье из ягод тундры, покормить оленей ягелем и пообщаться с хаски. Самой притягательной точкой Териберки является скелет кита. Собственно, именно он принёс известность этому поселку после фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Еще одной достопримечательности является корабль на берегу Лодейной губы, на него можно взобраться и осмотреть все.



Помимо этого, можно свободно заходить во все заброшенные здания в поселке. Тут можно посетить больницу, школу и деревянные многоэтажные дома. На их посещение запрета нет, и местные жители привыкли к тому, что туристы заходят туда. Стоит соблюдать технику безопасности, так как некоторые строения находятся в аварийном состоянии.



Что касается выхода в море, то тут можно забронировать поездку на корабле и выйти на фотоохоту за китами или же отправиться в Дальние Зеленцы (поселение на Кольском полуострове, в котором сохранились постройки в готическом стиле).



Если говорить о еде, то можно попробовать морских ежей, гребешков и, конечно же, палтуса. Здесь можно купить и копченого палтуса, по вкусу он будет напоминать сало. Еще здесь можно попробовать камчатского краба, однако его вылов строго регулируется и готовят его только в ресторанах.



Териберка - необычное место на карте России, куда стоит поехать хотя бы раз в жизни. Тут можно не только насладиться Баренцевым морем, но и природой тундры. Многие туристы совмещают посещение Териберки с просмотром северного сияния, так как именно тут его видно лучше всего.