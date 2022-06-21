Почему латвийцы стремятся в Беларусь

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21 июня 2022, 18:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С момента введения Беларусью безвизового режима 15 апреля в семь раз увеличилось количество пересечений границы из Латвии. Зачем латвийцы хотят попасть в Беларусь?



С 15 апреля у жителей Латвии появилась возможность пересекать границу Белоруссии без визы. И эта возможность, несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел о рисках, используется вовсю.



Например, Михаил и его жена ездят в Белоруссию закупаться:



"Сейчас можно свободно передвигаться, покупать продукты, стеклотара там стоит дешево. Многие вещи стоят в два раза дешевле, поэтому мы с женой ездим туда. Мы покупаем тот же сахар, рыбу, консервы. Конечно, есть ограничение по количеству, но когда мы с женой едем, мы можем взять с собой двойной объем. То же самое с топливом, я заливаю полный бак и езжу в течение месяца. Там, если проехать за Браславу, можно купить дизельное топливо за 80 центов. А здесь оно стоит больше 2 евро".



"В связи с тем, что Республика Беларусь отменила визовые требования для граждан Латвийской Республики, поток автомобилей в пунктах пропуска Силене и Патерниеки значительно увеличился", - подтвердил Латвийскому радио Владимир Шерст, главный инспектор Службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Госпогранохраны.



"Если раньше латвийско-белорусскую границу пересекали около 1000 автомобилей в месяц, то после отмены визового режима это число выросло до 6000-7000 автомобилей", - отметил Шерст.



И люди возвращаются из соседней страны не с пустыми руками. В основном они везут из Белоруссии продукты, алкоголь и табак. Кроме того, жители заправляют там свои автомобили топливом, поскольку там оно стоит около 90 центов за литр.



Валерий, который также ездил в Белоруссию за топливом, рассказал, что в последний раз ему пришлось стоять на границе 17 часов, поскольку очередь была очень длинной — 44 автомобиля.



На осмотр одного легкового автомобиля требуется как минимум два часа, пояснил Шерст. По его словам, обычно очереди формируются по выходным и праздничным дням, многие выезжают с утра, а вечером возвращаются домой.



"Были случаи, когда 8 часов занимало пересечение границы только в одну сторону", — отметил Шерст.



На автобусе пересечение пограничного пункта займет меньше времени, чем на автомобиле. Из Риги и Даугавпилса курсируют рейсы в Минск и Витебск.



Директор Даугавпилсского автовокзала Людмила Кузьмина говорит: "Каждый день [в] 12.30 [есть автобус] в Минск, он идет из Риги, и этот сервис обслуживает минский автобусный парк. Нам выдают небольшое количество билетов, которые можно забронировать, и эти билеты за сутки расходятся. SIA “Dautrans” с 3 июня также открыла автобусное сообщение с Витебском".



Оба автобуса в Белоруссию переполнены, что можно наблюдать на автовокзале, а также при пересечении нашей границы, сообщил главный инспектор Службы пограничного и иммиграционного контроля.



"В пункте пропуска Патерниеки автобус Рига-Витебск пересекает государственную границу 3 раза в неделю, в среднем 30-40 человек, а в пункте пропуска Силене автобус Рига-Минск пересекает государственную границу ежедневно, в среднем 40-50 человек", - сказал Шерст.



Одно лицо без уплаты таможенного налога может ввозить товары стоимостью 300 евро. До 10 килограммов сахара, кофе, макарон, до 2 килограммов меда. Также можно ввозить 2 литра крепкого алкоголя, 40 сигарет и топливо, но не чаще одного раза в семь дней и исключительно с целью личного потребления.



На данный момент существует законопроект, предусматривающий увеличение периода ввоза с семи до 30 дней. Его еще предстоит рассмотреть Сейму.