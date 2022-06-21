Сын Дмитрия Медведева стал членом «Единой России»

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21 июня 2022, 17:29 Источник: Сайт "Единой России"

Андрей Турчак и Илья Медведев. Фото с сайта "Единой России".

Сын заместителя главы Совбеза РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья стал членом партии, которую возглавляет его отец. Партбилет ему вручил секретарь генсовета Андрей Турчак, сообщает во вторник сайт «Единой России».

Вручая билет Илье Медведеву, Турчак сказала, что партийная молодежь с лучшей стороны проявила себя во время пандемии коронавируса и спецоперации, помогая нуждающимся.

«Но партия - это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации. И я уверен, что твой пример подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в «Единую Россию», - заявил Турчак.

Медведев-младший, в свою очередь, пообещал, что займется в «Единой России» «развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса».

Ранее сообщалось, что Илья Медведев завершил обучение в МГИМО.