Специалист Латыпова рассказала об опасности летней обуви

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21 июня 2022, 13:13

Фото: globallookpress.com

Большинство людей летом предпочитают носить открытую обувь. Однако такая обувь, носимая на босую ногу, может травмировать кожу стоп и ногтей. Из-за этого есть вероятность развития всевозможных заболеваний. Об опасности летней обуви рассказали в «Вечерней Москве».



Заведующая отделением подологии в клинике «СМ-Косметология», врач-дерматолог, миколог и подолог Ольга Латыпова пояснила, что открытая обувь не защищает кожу стопы от ветра, пыли, солнца. Это приводит к пересушиванию. Сухая кожа, наличие трещин, микротравм может повлечь за собой развитие инфекций: «Предрасполагающими факторами служат и повышенная потливость стоп — гипергидроз, сопутствующие заболевания (сахарный диабет, нарушение кровообращения в нижних конечностях и иные проблемы)».



По словам специалиста, если носить обувь открытого типа, можно получить микоз стоп и ногтей.



Начало заболевания характеризуется появлением зуда, выраженным шелушением кожи стоп и межпальцевых промежутков.

«Далее в процесс вовлекаются ногтевые пластины. Происходит изменение цвета (от серо-желтого до коричневого), утолщение, крошение. Это может свидетельствовать о микробной инфекции, возбудителем которой может быть синегнойная палочка, стрепто- или стафилококк. Настораживают болезненность ногтевых пластин, воспаление околоногтевого валика, окрашивание ногтевой пластины в зеленый цвет и появление неприятного запаха», - сообщила Латыпова.



Эти симптомы нередко предупреждают о наличии вируса папилломы человека. В таком случае появляются подошвенные бородавки: «Выделяют глубокие и поверхностные ладонно-подошвенные бородавки. Глубокие проявляются болезненными очагами в местах давления обувью, поверхностные чаще всего безболезненные и напоминают омозолелости».



Врач призывает не ставить диагноз самостоятельно. При появлении симптомов необходимо обратиться к дерматовенерологу за консультацией. Эксперт предупредила, что вышеперечисленные инфекции можно «получить» и после процедуры педикюра или маникюра в салоне. Это случается из-за несоблюдение норм гигиены и этапов обработки используемых инструментов.

«Довольно часто после посещения салонов пациенты обращаются к нам, в Центр подологии, для восстановления здоровья ногтевых пластин. Будьте осторожны в выборе салона и не стесняйтесь спрашивать о способах обработки инструментов», - предостерегла Латыпова.



Для того, чтобы избежать развития инфекций летом врач призывает соблюдать профилактические меры. Следует отказаться от узкой обуви, отдать предпочтение обуви из натуральной кожи, так как она более эластична в носке.



Желательно носить закрытую обувь с элементами перфорации. Во время физической активности со спортивной обувью необходимо надевать носки из натуральных тканей.



Следует избегать травматизации кожи, ногтей и стоп, соблюдать нормы личной гигиены. Нужно применять средства по уходу за кожей стоп в зависимости от проблемы. Для увлажнения при выраженной сухости подойдёт крем, бальзам или пенка, гипергидроз — антиперспирант.



«Находясь в гостях, не ходите босиком, что особенно актуально в летний период. Не надевайте безличные тапочки. При покупке обуви используйте для примерки личные носки, следки», - добавила эксперт.



Кроме этого, необходимо профилактически обрабатывать кожу стоп и ногтей после посещения общественных мест специальными дезинфицирующими средствами — спрей или пенка.