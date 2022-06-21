В Московской области грибники нашли «клад» состоящий из мусора

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21 июня 2022, 13:06

Фото: globallookpress.com

В лесу Московской области грибники обнаружили огромную гору мусора. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Кучу составляли по большей степени огромное количество пивных бутылок, состоящих из пластика.



«Как будто специально принесли и выбросили именно там», - возмутилась подписчица.



Грибники пытались понять, что делать в подобных ситуациях. В частности, одна из участниц обсуждения написала, что, по возможности, уносит обнаруженный на природе мусор или обращается в местную администрацию.



При нахождении такого беспорядка, любители собирания грибов не знали, как поступить, ибо две-три бутылки можно унести с собой, но целую груду мусора – достаточно сложно.



Что делать в такой ситуации? В этом случае, помощь сможет оказать прокуратура или портал «Добродел».



Однако, мусор выбрасывать «где попало» не желательно, так как за это предусмотрен штраф в размере от 2 до 3,5 тыс. руб.