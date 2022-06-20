В Калининском районе Петербурга уволились все чиновники, отвечавшие за распределение контрактов на школьное питание

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июня 2022, 16:39

Фото: istockphoto.com

В Калининском районе Петербурга истекает срок контрактов на школьное питание, и чиновники объявили о проведении первой серии тендеров. Несколько лет работавший в районе комбинат «Альфа-Провиант» может быть вытеснен с рынка конкурентами. Это обусловлено тем, что в районе за короткий период сменились все ключевые чиновники, отвечавшие за госзакупки. Их заменили люди, прямо связанные с главой Фрунзенского района Константином Серовым.

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга объявила о проведении 21 тендера на организацию детского социального питания в подведомственных образовательных учреждениях до 2024 года. В рамках торгов будут распределены 15 контрактов с детскими садами и 11 со школами на общую сумму 670 миллионов рублей.

Это первые в Петербурге торги в секторе школьного питания, которые будут проходить по новым правилам Федеральной антимонопольной службы. Ранее при определении победителя итоговая оценка заявки претендента зависела на 60% от цены и на 40% от качественных показателей. В результате контракты получали не самые лучшие комбинаты, предлагавшие самые дешёвые услуги. С 1 января 2022 года ФАС поменяла роль ценовых и качественных показателей местами.

Кроме того, в Администрации Калининского района сменились все ключевые чиновники, отвечавшие за распределение контрактов. Это случилось вскоре после того, как экс-глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков рассказал прессе о подозрительных манипуляциях с контрактами.

Главный фанат «Альфа-Провианта» в Калининском районе.

В ноябре 2021 года руководитель УСП Алексей Барабанщиков дал резонансное интервью о коррупции в сфере школьного питания Петербурга и многолетних связях высокопоставленных чиновников с частными комбинатами, после чего он был арестован и уволен.

«Мы видим сопротивление администраций районов, которые не хотят выпускать из рук бюджетные деньги, мешают полностью перейти на новую систему. Мы знаем примеры того, как компании побеждали в конкурсах, организованных Комитетом по государственному заказу, потом договаривались с заказчиками и расторгали договоры по соглашению сторон, чтобы затем переиграть конкурс уже через администрацию района и получить контракты по более выгодным для себя ценам. Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты», - рассказал Барабанщиков.

Тогда «Аргументы недели» провели журналистское расследование и установили, что под описанную схему подпадает только серия из 11 тендеров, проведённых Комитетом по госзаказу для школ и детсадов Калининского района летом 2020 года. Общая сумма распределённых контрактов превысила 920 миллионов рублей.

Заявки на участие подали комбинаты «Артис-Детское питание», «КСП Красносельского района», «Альфа-Провиант» и «Серна». Последние два, уже несколько лет делящие между собой рынок детского социального питания Калининского района, получили все контракты.

Что примечательно, «Альфа-Провиант» и «Серна» не подавали заявки на одни и те же тендеры и не составляли друг другу конкуренцию, что говорит о возможном наличии определённых договорённостей между ними. При этом на всех торгах госкомиссия пыталась отстранить от участия их реальных конкурентов в лице «Артис-Детское питание» и «КСП Красносельского района».

В шести случаях госкомиссии это удалось, благодаря чему «Альфа-Провиант» и «Серна» получили контракты по максимально выгодным для себя ценам. В пяти других случаях «Артис-Детское питание» удалось дойти до стадии торгов, и для победы «Альфа-Провиант» и «Серна» пошли на существенное занижение цены, вплоть до 65%.

Компания «Артис-Детское питание» обжаловала решения госкомиссии в ФАС. Антимонопольщики встали на сторону проигравшего комбината и заявили, что госкомиссия Комитета по госзаказу действовала неправомочно. Комитет, в свою очередь, оспорил решение ФАС в суде, но проиграл и был обязан аннулировать итоги торгов. При этом суд особо отметил, что на отстранении двух «сторонних» комбинатов настаивала не вся комиссия, преимущественно состоящая из сотрудников комитета, а только два её члена.

«Оценив содержание протокола в указанной части, суд соглашается с Управлением, что подобную формулировку нельзя признать надлежащим обоснованием решения членов комиссии, поскольку она не позволяет установить причины отказа (какие именно технологические карты не соответствуют меню и в чем конкретно несоответствие). Довод Комитета о том, что решения двух членов комиссии не повлияли на общий результат и заявка Общества допущена к участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, суд признает несостоятельным, поскольку данное обстоятельство не опровергает наличие неясностей в протоколе и ненадлежащего обоснования решений отдельных членов комиссии», - указано в решении суда.

В документации, размещённой в Единой информационной системе в сфере закупок, оказалось отмечено, что этими двумя членами комиссии были её председатель Татьяна Морозкова, замглавы Администрации Калининского района, и Надежда Сафронова, завхоз детского сада №1 Калининского района. То есть представители района, годами сотрудничавшие с «Альфа-Провиантом» и «Серной» как минимум в рамках своих служебных обязанностей.

Однако решение суда об аннулировании тендеров носило частично формальный характер, так как ещё до начала судебных разбирательств заключённые со снижением цены контракты, а значит – невыгодные «Альфа-Провианту» и «Серне», были расторгнуты по обоюдному согласию образовательных учреждений и комбинатов. Официальная формулировка об основании для расторжения звучит предельно размыто и сводится к тому, что изменились некие обстоятельства.

Какие именно обстоятельства успели измениться за несколько часов, прошедших от заключения до расторжения контрактов, конечно же, не указывалось. Наиболее вероятно, комбинаты таким образом банально избавились от убыточных контрактов, заключённых исключительно ради того, чтобы оттеснить конкурентов, а чиновники Калининского района пошли им в этом навстречу.

Уже осенью 2020 года Администрация Калининского района самостоятельно, без участия Комитета по госзаказу, провела новую серию тендеров на питание своих образовательных учреждений. В них также вошли школы и детсады, которые были расторгнуты и аннулированы в рамках летних тендеров КГЗ.

Председателем закупочной госкомиссии вновь оказалась Татьяна Морозкова, место зампредседателя занял начальник отдела закупок Администрации Калининского района Сергей Магдюк. Под их руководством госкомиссия вновь отстранила от участия конкурентов «Альфа-Провианта» и «Серны» в лице предприятий «Артис-Детское питание» и «База «Мария». «Альфа-Провиант» и «Серна» вновь не конкурировали друг с другом, благодаря чему смогли поделить весь районный рынок соцпита между собой на максимально выгодных условиях.

Новый глава, новая команда.

Новая серия тендеров, объявленная Администрацией Калининского района 14 июня, будет проводиться уже совсем иными чиновниками. В ноябре 2021 года кресло главы Калининского района покинул Василий Пониделко, назначенный на должность главы Комитета по благоустройству. Районную администрацию он возглавлял с 2016 года. Как показывают данные ЕИС, именно в этот период главными поставщиками питания в местные образовательные учреждения стали комбинаты «Альфа-Провиант» и «Серна».

В декабре был уволен и арестован по подозрению в мошенничестве врио главы Калининского района Иван Громов. По невероятному совпадению, за день до ареста Громова из районной администрации уволилась замглавы Татьяна Морозкова, которая отстраняла от участия в торгах конкурентов «Альфа-Провианта» и «Серны». Как оказалось, Морозкова спешно перешла на работу в Комблаг, под начало Пониделко.

Из данных ЕИС следует, что Сергей Магдюк, ранее готовивший документацию для торгов, на основании которой Морозкова имела возможность снимать с торгов конкурентов «Альфа-Провианта» и «Серны», также покинул пост начальника отдела закупок Администрации Калининского района. Продолжит ли он работу в госструктурах – пока неизвестно.

Кроме того, есть весомые основания полагать, что «Альфа-Провиант» и «Серна» вскоре тоже могут быть вытеснены из Калининского района. В декабре, после ареста Громова и «бегства» Морозковой, районную администрацию возглавил Сергей Петриченко, ранее занимавший пост замглавы Невского района Алексея Гульчука. С 2012 по 2018 годы Петриченко работал в Прокуратуре Ленинградской области.

В мае новый глава провёл ряд назначений в администрации. Его заместителем, курирующим сектор закупок, стал Владимир Михальков, до этого руководивший отделом организационной работы и взаимодействия с органами самоуправления Калининского района. Обращает на себя внимание тот факт, что с 2013 по 2016 годы Михальков был прокурором Ломоносовского района Ленинградской области. То есть, он уже несколько лет работал под началом Петриченко. С прокурорской должности Михальков ушёл по собственному желанию без объяснения причин, в это время в Ломоносовском районе Генпрокуратура проводила проверку.

Отдел закупок Калининского района возглавила Юлия Привалова, до этого – сотрудник отдела финансового и ведомственного контроля Администрации Невского района, также хорошая знакомая Петриченко.

Как видно, новый глава Калининского района поставил на ключевые посты, курирующие сферу закупок, хорошо знакомых ему чиновников. Самого Петриченко, в свою очередь, сложно назвать фигурой самостоятельной, как и его бывшего руководителя Алексея Гульчука.

Гульчук до 2017 года являлся заместителем своего предшественника Константина Серова, бывшего вице-губернатора Петербурга, а ныне – главы Администрации Фрунзенского района. В СМИ неоднократно сообщалось, что помимо профессиональных и дружеских отношений Серова и Гульчука связывают и родственные узы – Гульчука называют братом Александры Баландиной, жены Серова.

Самого Серова пресса называет одним из ключевых игроков рынка школьного питания Петербурга. По удивительному совпадению, как только он возглавляет район, тут же возникает малоизвестная компания, которая начинает массово получать контракты на детский соцпит. В Невском районе это был комбинат «ТЗБ», во «Фрунзенском» – «ТЗБ Петроградская», недавно переименованная в «Продрезерв».

Серова, в свою очередь, связывают с Маргаритой Рудаковой и Александром Захватовым, спецпредставителями губернатора Александра Беглова. СМИ расценивают их как главных кураторов сектора соцпита Петербурга. Так, Рудакова недавно вела главное заседание экспертно-координационного совета по развитию соцпита. Захватов же может быть связан с арестом экс-главы УСП Алексея Барабанщикова, реформы которого угрожали положению комбината школьного питания «Фирма Флоридан», где несколько лет назад работала невестка Захватова.

Кроме того, Серова называют возможным покровителем комбината «Артис-Детское питание». Того самого, который активно пытался занять рынок соцпита Калининского района. Теперь все сторонники «Альфа-Провианта» и «Серны» в Администрации Калининского района устранены, на ключевые должности назначены люди, у которых прослеживается чёткая связь с Серовым. В связи с этим высока вероятность, что в 2022/2023 учебном году детсады и школы получат нового поставщика питания. Впрочем, вряд ли этому стоит радоваться, поскольку в рейтинге сообщества родителей петербургских учеников «Школьный ревизорро» «Артис-Детское питание» оценивается как один из худших комбинатов Петербурга.