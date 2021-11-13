Схема обогащения комбинатов соцпита в Калининском районе, о которой не успел рассказать Барабанщиков

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13 ноября 2021, 18:15 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Утром 10 ноября в Санкт-Петербурге правоохранительными органами города при поддержке 4 отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ задержала главу Управления социального питания города Алексея Барабанщикова. Ему вменяют статью 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

Суть уголовного дела сводится к следующему. Летом 2020 года Комитет по государственному заказу Петербурга объявил тендер на организацию питания в нескольких школах Пушкинского района. Участие в тендере приняли два принадлежащих городу предприятия –«Комбинат социального питания Красносельского района» и «Столовая №14». Победу одержал первый, предложивший более качественные услуги, но с малым снижением стартовой цены, второй же значительно снизил цену, но проиграл по неценовым показателям.

По версии следствия, Алексей Барабанщиков неким образом повлиял на исход торгов, в следствие чего выиграла более дорогая заявка предприятия «КСП Красносельский». Теперь разницу в цене заявок двух городских комбинатов следствие расценивает как ущерб бюджету – 24 миллиона рублей.

Особенностью вменяемой главе УСП статьи 165 УК РФ является то, что по её определению заявленные средства похищены не были, то есть 24 миллиона рублей пошли на целевые расходы. По сути, Барабанщикова хотят обвинить в том, что он организовал излишне качественное питание детей в Пушкинском районе.

Но позиции следствия оказались слабы, даже прокуратура на судебном заседании по избранию меры пресечения чиновника попросила о переносе слушанья в связи с недостатком доказательств у следствия. В совокупности с тем, что дело было заведено только спустя год после проведения тендера, и с определённой абсурдностью обвинений, есть основания полагать, что произошедшее может иметь политический окрас, о чём прямо заявил Антон Цирит, адвокат Алексея Барабанщикова.

В пользу этой версии говорит и то, что последнее время глава УСП жёстко критиковал Смольный за нежелание и неспособность городских властей навести порядок на рынке соцпита, а также о глубокой коррумпированности районных администраций.

Незадолго до задержания Алексей Барабанщиков дал интервью, которое так и не было опубликовано полностью, выдержки из него привело издание «Блокнот». Особенно нас заинтересовало следующие заявление главы УСП.

«Мы видим сопротивление администраций районов, которые не хотят выпускать из рук бюджетные деньги, мешает полностью перейти на новую систему. Мы знаем примеры того, как компании побеждали в конкурсах, организованных Комитетом по государственному заказу, потом договаривались с заказчиками и расторгали договоры по соглашению сторон, чтобы затем переиграть конкурс уже через администрацию района и получить контракты по более выгодным для себя ценам. Почему Смольный не обращает на это внимания? Видимо, есть другие приоритеты»,- рассказал Алексей Барабащиков.

Фактически глава УСП рассказывает о том самом нанесении ущерба городскому бюджету на торгах за контракты школьного питания, однако в открытых источниках нет информации о возбуждении уголовных дел или проведению проверок по подобным фактам. Мы самостоятельно изучили тендеры Комитета по государственным закупкам и тендеры районных администраций на предмет схем, описанных Барабанщиковым – разрыв невыгодно выигранных через КГЗ контрактов с целью дальнейшего их перезаключения на лучших условиях через тендеры районных администраций.

Такой пример обнаружить нам удалось. Обнаруженную нами схему сложно назвать изящной, её участники действовали настолько грубо, словно были уверенны в собственной безнаказанности. Но обо всё по порядку.

Безосновательно против

Летом 2020 года Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил 11 тендеров на организацию питания в 33 детских садах Калининского района. Они проходили в тот же период, когда разыгрывался тендер, который стал основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Барабанщикова. Победитель получал право заключить двухлетние контракты на общую сумму свыше 920 миллионов рублей.

Заявки на участие подали четыре комбината: «Артис-Детское питание», «Комбинат социального питания Красносельского района», «Серна» и «Альфа-Провиант». Последние два оказались победителями в трёх и восьми тендерах соответственно, то есть во всех.

В шести случаях из одиннадцати у «Альфа-Провианта» и «Серны» не оказалось конкурентов – комиссия просто отстранила их от участия. А друг с другом они на торгах ни разу не пересеклись. На пяти оставшихся торгах оба предприятия столкнулись с соперничеством комбината «Артис-Детское питание» и для победы прибегли к демпингу НМЦК. На этих аукционах «Альфа-Провиант» и «Серна» занизили цену своих предложений вплоть до 65%.

Однако основной удар по позициям компании «Артис-Детское питание» был нанесен конкурсной комиссией КГЗ. В тех случаях, когда не удавалось отстранить предприятие от участия, она выставляла 0 баллов за неценовые показатели. При таких обстоятельствах комбинат не смог бы победить, даже если бы взялся исполнять контракты бесплатно.

Действия комиссии КГЗ «Артис-Детское питание» обжаловал в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. После изучения конкурсной документации УФАС пришло к выводу, что комиссия КГЗ действовала неправомочно. В связи с этим было выдано предписание об аннулировании итогов тендера.

КГЗ с решением УФАС не согласился и попытался его оспорить, но суд лишь подтвердил верность выводов антимонопольщиков. Более того, в ходе процесса было отмечено, что неправомочные решения об отстранении от торгов и нулевые оценки по нестоимостным критериями были приняты всего двумя членами комиссии из шести.

«Оценив содержание протокола в указанной части, суд соглашается с Управлением, что подобную формулировку нельзя признать надлежащим обоснованием решения членов комиссии, поскольку она не позволяет установить причины отказа (какие именно технологические карты не соответствуют меню и в чем конкретно несоответствие). Довод Комитета о том, что решения двух членов комиссии не повлияли на общий результат и заявка Общества допущена к участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, суд признает несостоятельным, поскольку данное обстоятельство не опровергает наличие неясностей в протоколе и ненадлежащего обоснования решений отдельных членов комиссии», – сказано в решении суда.

«Отдельными членами комиссии» оказались председатель комиссии Татьяна Морозкова – первый замглавы Калининского района, и Надежда Сафронова – завхоз детского сада №1 Калининского района, контракт с которым также разыгрывался в рамках оспариваемого тендера. Остальные члены комиссии являлись сотрудниками КГЗ, и никаких претензий ко всем подавшим заявки комбинатам у них не было.

Непредсказуемые контракты

Так как Комитет по госзаказу начал судебное разбирательство, вступление в силу решения УФАС было отложено. Как следствие, «Альфа-Провиант» и «Серна» были обязаны заключить контракты с детсадами Калининского района и обеспечивать их питанием до окончания судебных разбирательств, в противном случае комбинатам грозило бы внесение в Реестр недобросовестных поставщиков.

Но, вероятно, руководство предприятий такой победой оказалось недовольно – из-за демпинга цены контрактов упали вплоть до 65%. Подтверждением служит тот факт, что сразу после заключения договоров «Альфа-провиант» и «Серна» начали расторгать договора с детсадами по обоюдному согласию.

Так, контракт с уже упомянутым детским садом №1 был заключен 27 октября 2020 года, а уже 29 октября расторгнут, другие договоры аннулировались и вовсе через несколько часов после подписания. Как указано в соглашении о расторжении, «в связи с изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора и которые стороны не могли предвидеть, и которые теперь не позволяют исполнить все условия контракта».

Какие конкретно непреодолимые и непредвиденные обстоятельства заставили детсады и комбинаты расторгнуть только что заключенные контракты не указано, но настоящей причиной, вероятнее всего, является именно их дешевизна. Так, в ходе торгов стоимость контракта с детским садом №1 снизилась с 22 миллионов рублей до 13 миллионов.

Аналогичным образом были расторгнуты все контракты по семи из одиннадцати проведенным тендерам, в общей сложности с 20 детскими садами. В ходе именно этих аукционов произошло самое сильное занижение цен. Для сравнения, общая стоимость контрактов упала с 600 миллионов рублей до 340 миллионов, то есть на 44%. Но контракты по четырём оставшимся конкурсам, где снижение стартовой цены было минимальным, «Альфа-Провиант» и «Серна» с детскими садами расторгать не стали.

Здесь важно отметить, что именно в 2020 году Комитет по госзакупкам начал массово заниматься тендерами на питание, до этого они проводились преимущественно районными администрациями. Каждый район города выставлял для участников торгов собственные особые требования, из-за чего комбинат, побеждавший в одном районе, мог вовсе сниматься с конкурса в другом. Об этом Алексей Барабанщиков также указывал в своих интервью.

Это привело к монополизации районных рынков детского социального питания и ограничению конкуренции. Чтобы исправить ситуацию, проведением торгов занялся Комитет по госзакупкам, требования которого едины и не зависят от географического расположения образовательных учреждений.

Таким образом, все одиннадцать рассматриваемых тендеров проводились КГЗ одновременно и с единообразными требованиями, разница оказалась только в итоговой стоимости. Выходит, что «Альфа-Провиант» и «Серна» сознательно шли на такое занижение цен, при котором считал невозможным выполнение контрактов.

Показательно, что в апреле владелица комбината «Серна» Наталия Сорокина публично заявляла, что для её предприятия пределом является снижение стартовой цены не более 35%.

«По одному лоту мы вынуждены были снизиться только в одном учреждении на 35%. Дальше ниже мы не можем идти, у нас есть специальная команда, которая рассчитывает наши риски. Но мы вынуждены были снизиться чтобы не пустить на рынок непорядочных каких-то непонятно кого», - Наталия Сорокина в интервью телеканалу «78».

О какой именно «непорядочной» компании шла речь Сорокина не уточнила, но за полгода до интервью «Серна» и «Альфа-Провиант» на торгах с «Артис-Детское питание» занизили свои предложения куда значительнее, чем на 35%. После чего убыточные договора были просто разорваны.

Расторгли подешевле, заключили подороже

Так как контракты были расторгнуты, необходимо было провести новые торги. Теперь их организацией занимался не Комитет по госзаказу, а сама администрация Калининского района. Заявки на участие подали как новые, так и уже знакомые соперники –«Артис-Детское питание» и «База «Мария» с одной стороны и «Альфа-Провиант», «Серна» и «Альтаир» с другой. Компании в каждойиз групп не пересекались на торгах друг с другом, что может говорить о наличии между ними определённых договорённостей.

И вновь произошло снижение цен, не менее радикальное чем ранее. Так, контракт с детским садом №1 подешевел с 20 миллионов рублей до 10 миллионов, хотя двумя месяцами ранее цена упала только до 13 миллионов.

Но самое интересное, что демпинг коснулся только одного ноябрьского тендера администрации, к остальным «Артис-Детское питание» допущен просто не был. Комбинат снимался с торгов под различными предлогами, а «Альфа-Провиант», «Серна» и «Альтаир», оказывавшиеся на своих торгах единственными участниками, получал контракты на самых выгодных условиях. Например, контракт с детским садом №74, который ранее был в одном тендере КГЗ с детским садом №1, предприятие получило по максимальной цене.

«Серна» перезаключила все шесть ранее расторгнутых контрактов по максимально возможной цене. «Альфа-Провиант» перезаключил 9 контрактов из 14 расторгнутых – один со снижением цены на 50%, а остальные по максимальной. Оставшиеся пять контрактов также не пропали бесследно, без конкуренции и снижения цены их получил комбинат «Альтаир». Например, с детским садом №23, который был третьим в тендере КГЗ с детскими садами №1 и №74.

«Альфа-Провиант» и «Альтаир» не участвовали в одних и тех же аукционах. Но вряд ли это совпадение было случайным – основателем «Альтаира» является владелица «Альфа-Провианта» Светлана Ланенкова. Позже у предприятия появились новые учредители.

Но есть основания полагать, что смена учредителей была чисто номинальной. СМИ неоднократно обращали внимание, что «Альфа-Провиант», «Альтаир», а также комбинат «Серна» регулярно участвуют в тендерах администрации Калининского района, но почти никогда не пересекаются и не конкурируют друг с другом, хотя работают на одном локальном рынке. В тех редких случаях, когда они все же участвуют совместно, снижение стартовой цены колеблется в районе 2% либо не происходит вообще. Например, в прошлом году таким образом три предприятия получили в районе все контракты на самых выгодных условиях на общую сумму свыше 2,1 миллиарда рублей.

Избирательная внимательность

Как уже отмечалось, «Артис-Детское питание» к торгам был допущен лишь единожды, в остальных случаях его заявка отклонялась конкурсной комиссией района. А председателем этой комиссии была все та же Татьяна Морозкова – первый заместитель главы Калининского района, которая в составе комиссии КГЗ неправомочно и необоснованно, как установил суд, отклоняла заявки конкурентов «Альфа-Провианта».

Причиной отклонения стало несоответствие характеристик ряда блюд заявленным технологическим картам. Например, претензии у комиссии возникли к «рассольнику Ленинградскому с говядиной и сметаной». Как указано в решении комиссии, в меню «Артис-Детское питание» для детей в возрасте от 3 до 7 лет он имеет следующие характеристики: белки – 3,9 грамма, жиры – 4,2 грамма, углеводы – 13,4 грамма, а энергетическая ценность – 110,6 килокалории. В тоже время по заявленной технологической карте №91 должно быть: белки – 5,4 грамма, жиры – 5,5 грамма, углеводы – 13,4 грамма, а энергетическая ценность – 126,8 килокалории.

На основе этих различий заявка «Артис-Детское питание» была отстранена от районных тендеров, и УФАС это решение сочло правомочным. Но в то же время, если изучить заключенные контракты «Альфа-Провианта» с детскими садами, то можно увидеть, что там присутствует аналогичное расхождение. В варианте этого комбината «рассольник Ленинградский с говядиной и сметаной», приготовленный по технологической карте №91, имеет следующие характеристики: белки – 1,7 грамма, жиры – 15,3 грамма, углеводы – 6,9 грамма, а энергетическая ценность – 138,3 килокалорий.

Как видно, у «Альфа-Провианта» отклонения по этой позиции еще более значительные, причем нарушено соотношение пищевых веществ – белки сведены к минимуму, а углеводы заменены жирами. Но на этот момент комиссия под руководством Татьяны Морозковой внимания по какой-то причине не обратила.

Об обоснованности подобных решений можно судить по ситуации с тендерами для детских садов №96, №99, №102 и школ №98 и №653 Калининского района, которые проводились районными чиновниками в тот же период. От участия в этих тендерах «Артис-Детское питание» также был отстранен решением комиссии под председательством Морозковой, только основанием для этого стали различия в характеристиках не рассольника, а молочной булочки.

Это решение комбинат оспорил, и в апреле 2021 года Арбитражный суд признал итоги конкурсов недействительными, а контракты аннулировал. В августе справедливость вердикта подтвердил Апелляционный суд, а в настоящее время «Альфа-Провиант» пытается отменить эти решения через кассационную жалобу.

Также показательна ситуация с детскими садами №20 и №101 Калининского района, тендеры для которых проводились районами в тот же период. На участие в этих торгах заявлялись «Серна» и «База «Мария». Заявки последней были отклонены комиссией под председательством Морозковой по основаниям, схожим с теми, которые стали причиной отстранения «Артис-Детское питание».

«База «Мария» эти действия оспорила, и 27 октября 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал решения районной комиссии необоснованными и постановил аннулировать итоги тендеров, а заключенные в результате контракты расторгнуть.

Всего в ноябре 2020 года администрацией Калининского района было проведено 127 тендеров на организацию питания в школах и детских садах. 107 из них выиграл «Альфа-Провиант», 14 получила «Серна» и пять взял «Альтаир». При этом все три предприятия на торгах ни разу не пересеклись, и ни разу у них не было конкурентов – они снимались под различными предлогами комиссией под председательством Морозковой.

Лишь при торгах за контракт с детским садом №1 «Артис-Детское питание» был допущен. Крайне маловероятно, что комбинат подавал различные заявки на тендеры, которые проводились в одном и том же районе по идентичным требованиям. По какой причине вероятно идентичные документы в сотне случаев были отклонены, и лишь раз заявка оказалась принята, вызывает вопросы. Непонятно и то, чем отличился детский сад №1.

Как отмечалось в начале материала, в составе комиссии КГЗ необоснованные решения Морозковой поддерживал только один человек – Надежда Сафронова – завхоз этого самого дошкольного учреждения №1. Не исключено, что после первых неудачных тендеров, которые привлекли внимание УФАС и привели к судам, между женщинами мог возникнуть конфликт. Вполне возможно, что комбинат «Артис-Детское питание» мог быть специально допущен к торгам за контракт с детским садом №1, результатом чего стало снижение его стоимости на 50%. На сегодняшний день в Калининском районе только воспитанников детсада №1 кормят по столь низким расценкам.

Наша версия случившегося

Соединив все выявленные нами факты складывается следующая вероятная структура произошедшего.

За годы сотрудничества между «Альфа-Провиантом» «Серной» и администрацией Калининского района сложились тесные отношения, комбинаты год за годом выигрывали тендеры в районе, а его конкуренты снимались с торгов решением конкурсной комиссии.

После передачи права проведения тендеров от районных администраций к Комитету по госзаказу ответственная за детское питание в Калининском районе чиновница Татьяна Морозкова и завхоз детского сада №1 Надежда Сафронова попытались повторить этот прием на городском уровне. Но другие члены комиссии, не связанные с администрацией Калининского района, действия Морозковой и Сафроновой не поддержали, в результате чего «Артис-Детское питание» все же был допущен к большей части торгов.

Пересечение двух конкурирующих предприятий привело к значительному снижению НМЦК. Морозковой и Сафроновой хоть и удалось лишить «Артис-Детское питание» баллов за неценовые показатели, обеспечив тем самым победу «Альфа-Провианту», но итоговые цены контрактов оказались слишком низкими. Скорее всего, победителям пришлось бы работать себе в убыток, либо экономить на персонале и продуктах.

Избавиться от невыгодных контрактов и при этом не попасть в Реестр недобросовестных поставщиков «Альфа-Провиант» и «Серна» могли лишь одним способом – договориться с руководителями детских садов о расторжении договоров по соглашению сторон. Причина оказалась надуманной и чисто формальной, судя по тому, что расторгнуты были только дешевые контракты.

После этого администрация Калининского района провела тендеры без участия КГЗ, и комиссия Морозковой могла действовать также, как действовала до этого годами – отстраняла от торгов реальных конкурентов «Альфа-Провианта» и «Серны». В результате все аукционы были признаны несостоявшимися, а «Альфа-Провиант» и, вероятно, все еще связанный с ним «Альтаир» выиграли тендеры без снижения цены, небольшая доля досталась и «Серне». По неизвестной причине единственным исключением стал тендер для детского сада Сафроновой.

Достоверно подтвердить или опровергнуть нашу версию могут только надзорные органы, имеющие полное право задавать неудобные вопросы всем фигурантам этой истории, но по какой-то причине за прошедший год этого так и не произошло. Хотя речь может идти о причинении городу ущерба более чем на 260 миллионов рублей – на столько подорожали контракты с детсадами после их перезаключения. Более того, спорные тендеры уже попадали в поле зрения надзорных органов, но никаких проверок и уголовных дел не последовало.

В связи с этим мы обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой дать правовую оценку случившемуся. Запросы также направлены в Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу, Комитет по госзаказу Петербурга и в администрацию Калининского района.

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