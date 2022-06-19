Умер бывший госсекретарь РФ, один из авторов Беловежского соглашения Геннадий Бурбулис

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19 июня 2022, 18:58 Источник: РБК

Бывший госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис. Фото: Viktor Chernov/globallook.com

В Баку на 77 году жизни скончался бывший госсекретарь Российской Федерации Геннадий Бурбулис. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Марков.

По словам пресс-секретаря, Бурбулис не болел и его смерть стала для всех неожиданной.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», - сообщил Марков.

По данным азербайджанского издания Turan, смерть наступила в одном из бакинских отелей днем 19 июня.

Геннадий Бурбулис в 1991-1992 годах был первым заместителем председателя правительства России. До этого занимал пост госсекретаря РСФСР. Он принимал самое непосредственное участие в подготовке Беловежского соглашения, которое оформило распад СССР.