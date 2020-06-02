Геннадий Бурбулис рассказал о том, как разваливал Советский Союз

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2 июня 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Первый и единственный госсекретарь при президенте РФ Геннадий Бурбулис вспомнил о подписании документа в Беловежской пуще в конце 1991 года и оценил свой вклад в распад великой державы.

«Самым важным, самым сложным, самым трепетным испытанием» политик считает для себя:

«Когда Геннадий Бурбулис, сын и внук литовских мигрантов, сын Белоноговой Валентины Васильевны, русской, рожденной в Луганске, как второе лицо в российском формирующимся государстве, вместе с президентом Ельциным подписал соглашение о Содружестве Независимых Государств - документ, который изменил ход мировой истории. Документ, который уникален по своей сущности - и человеческой, и политической, и исторической, и политософской. Потому что тогда, 8 декабря, нам удалось обеспечить невероятное - обеспечить мирный распад советской тоталитарной империи и тем самым предотвратить кровавый передел советского наследства в условиях страны, уже во многих отношениях неуправляемой».

Бурбулис вспоминает, что на тот момент всего неделю пребывающий в качестве президента Украины Леонид Кравчук отвергал саму возможность возвращения к теме обновленных союзных договоренностей, заявляя:

«Я же президент, я опираюсь на волю референдума народа Украины и вообще я не знаю, кто такой Горбачев и где Кремль. Я президент независимой Украины».

Бывший госсекретарь отмечает, что убедить Кравчука оказалось непросто:

«И мы нашли вот эту формулу, вспоминая послевоенную историю великой английской империи. И она звучит так: «мы - три государства, образовавшие в 1922 году Союз ССР, констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

Желание 68% россиян вернуться к социализму и СССР, согласно опросу «Левада-Центра», проведенному два года назад, Геннадий Бурбулис определяет как «цифры», которые «не являются исторической правдой».

«Ностальгировать по Советскому Союзу сегодня - это, на мой взгляд, тот самый тяжелый, болезненный синдром, который я называю постимперским синдромом. Это сложное заболевание, когда у определенной части российского социума (а нас 146 миллионов) отсутствует то, что очень важно сегодня - культура памяти. И, между прочим, определение Владимира Путина о геополитической катастрофе эту форму такого наивного и в некотором смысле очень опасного беспамятства, так или иначе, культивирует и поддерживает», - заключает политик.