Хинштейн пожалуется на фирму, отказавшуюся печатать символ «Z» на футболке: «то, что стало нормой в Риге, недопустимо в Москве»

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19 июня 2022, 17:43 Источник: Telegram

Депутат Госдумы Александр Хинштейн. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен направить запрос в прокуратуру в связи с отказом одной из московских компаний напечатать на майке заказчика принт с символом «Z». Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его словам, к нему обратился избиратель, у которого отказались принять заказ на изготовление принта на футболке «Zа Победу!». Мужчина приложил скрины переписки с компанией, обосновавшей свой отказ распоряжением руководства не печатать подобные символы.

«Уже завтра направлю запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Даже с позиции закона о защите права потребителей ему не имели права отказать в предоставлении услуги, публично заявленной фирмой, - напечатать любой принт на футболке по рисунку заказчика», - написал Хинштейн.

По его мнению, бойкот символа спецоперации тоже должен получить свою правовую оценку.

«То, что стало нормой в Риге, Варшаве и Львове, недопустимо в Москве», - резюмировал парламентарий.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести уголовную ответственность за использование символа «Z».