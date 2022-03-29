Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести уголовную ответственность за использование символа Z

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество запретить использование буквы Z как символа военной спецоперации России в Украине.
«Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа «Z», - написал Кулеба в своем Twitter. Ранее в сейме Литвы выступили с предложением о запрете буквы Z и георгиевской ленточки и предложили приравнять их к нацистским и коммунистическим символам.
Как объяснило в начале военной спецоперации Министерство обороны России, в символе Z зашифрована фраза «За победу», а буква V означает выражение «Сила V (в) правде».