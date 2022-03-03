Минобороны РФ: буква Z на российской технике на Украине означает «За победу»

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3 марта 2022, 09:07

фото из открытых источников

Министерство обороны Российской Федерации объяснило значение букв Z и V на российской технике на Украине. Автобусы в форме буквы Z выстроились в Сочи, фото естт в соцсетях. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артём Шейнин несколько дней носит футболку с символом Z.

По данным Минобороны РФ, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», а буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде».

Ещё одна «V» означает — «Задача будет выполнена», разъяснило оборонное ведомство России в Instagram.