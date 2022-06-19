Источник ТАСС сообщил, что командиры «Азова», которые были этапированы в Россию, находятся в столичном СИЗО «Лефортово»

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19 июня 2022, 17:00 Источник: ТАСС

СИЗО. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Командиры украинского формирования «Азов»*, об этапировании которых в Россию сообщалось накануне, находятся сейчас в Москве, в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

«В настоящее время несколько человек из числа командиров «Азова», которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово», - сообщил источник. О ком именно идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что несколько человек из числа командования «Азова» и офицеров ВСУ были направлены в Россию для проведения следственных действий. Речь, в частности, шла о заместителе командира «Азова» Святославе Паламаре (позывной «Калина») и командире 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергее Волынском (позывной «Волына»). Оба они сдались в Мариуполе.

*Формирование"Азов" запрещено в России.