Рогозин считает, что западная космонавтика развернулась в сторону войны

Космическая отрасль стран Запада развернулась в сторону войны. Так считает генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
В субботу в эфире телеканала «Россия 24» Рогозин рассказал, что американские частные компании, работающие в космической отрасли, собирают радиолокационные и визуальные данные, чтобы обеспечить Украину информацией для наведения баллистических ракет или систем залпового огня.
«Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается - он идет в сторону к войне», - заявил глава «Роскосмоса».
Ранее Рогозин назвал экзистенциальной угрозой русскому народу и русской цивилизации «то, что выросло на месте Украины».