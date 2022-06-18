Рогозин считает, что западная космонавтика развернулась в сторону войны

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18 июня 2022, 22:56 Источник: ТАСС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Roscosmos/globallook.com

Космическая отрасль стран Запада развернулась в сторону войны. Так считает генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В субботу в эфире телеканала «Россия 24» Рогозин рассказал, что американские частные компании, работающие в космической отрасли, собирают радиолокационные и визуальные данные, чтобы обеспечить Украину информацией для наведения баллистических ракет или систем залпового огня.

«Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается - он идет в сторону к войне», - заявил глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин назвал экзистенциальной угрозой русскому народу и русской цивилизации «то, что выросло на месте Украины».