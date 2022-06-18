Читатели китайского «Гуаньча» поддержали высказывание Путина о завершении эпохи «однополярного мира»

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18 июня 2022, 17:02 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели китайской газеты «Гуаньча» поддержали слова российского лидера Владимира Путина о завершении эпохи «однополярного мира».

Также читатели издания выразили надежду на укрепление связей между РФ и КНР.

«Прогресс Китая постоянно тормозят его противники, и утверждение Путина очень близко к истине», — прокомментировал oldoffice.

«Поддерживаю Путина, поддерживаю Россию, пусть Китай и Россия будут двигаться вперед вместе», — заявил пользователь с ником «Верность».

Ещё один читатель под ником «Оглядываясь на мир» заявил, что мир нуждается в чётких высказываниях Путина, так как Запад не понимает иначе.