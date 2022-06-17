Во Франции пользователей сети рассмешило фото, как Макрон обнял Зеленского на встрече в Киеве

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2022, 18:13 Источник: РИА Новости

vk.com/volodymyr_zelensky

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Киеве с Владимиром Зеленским обнял во время пресс-конференции президента Украины. Объятия Макрона рассмешили французских граждан, высказавшихся по этому поводу в соцсетях.

На фото кажется, словно французский лидер шепчет что-то на ухо украинскому коллеге.

Пользователь под ником Truc_Hard974 полагает, что "Макрон – это как раковина, когда ты закрываешь его ухом, тебе кажется, что ты слышишь, но на самом деле это просто пустота".

Еще один пользователь отметил, что это фото демонстрирует "тактильность до уровня абсурдности".

В еще одном комментарии говорится: "Скажите мне, что это не недавняя фотография, не фотография из воюющей страны, а просто двое влюбленных, которые любят друг друга на фоне зелени".

Лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, написал к фото такой комментарий, заключив, что Макрон - "позор Франции".

Подписчики Зеленского в соцсети ВКонтакте обсуждают, как одет президент с европейскими лидерами. "Как с польской грядки вернулся", "он считает, что он дома, поэтому видать, и одет в "домашнее", и ведёт себя "как дома".