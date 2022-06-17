Путин поручил кабмину направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни людей в селе

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17 июня 2022, 17:43

В. Путин, фото: Сергей Бобылёв, ТАСС, с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июня, поручил правительству страны направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в российских селах и деревнях.

Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что комплексное обустройство и развитие сельских территорий - приоритет для страны. Он указал, что сельчане, работающие на себя, люди, которые кормят страну и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях.

Путин попросил правительство выделить дополнительные средства на профильную программу и отметил, что источником финансирования могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства.