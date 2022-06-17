Власти Москвы и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

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17 июня 2022, 15:47

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами. Подписание прошло на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».



«Конечно, одной из задач является помощь в социальной сфере, здравоохранении, образовании, социальной поддержке, культуре. Все эти направления, я надеюсь, что вместе с Донецкой Народной Республикой мы будем активно отрабатывать. Уже сегодня в Донецке работает московская команда - около 300 человек, около 100 единиц техники, которая восстанавливает резервные водоводы для того, чтобы обеспечить Донецк водой. Обеспечивает команда обследование объектов, подготовку проектной документации, чтобы при первой возможности зайти на восстановление Донецка», - сказал Собянин.



В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин отметил важность взаимодействия республики с Москвой.



«Идет такая поддержка и помощь Москвы для Донецка, в частности. Крупный город - столица республики. Естественно, и задач там достаточно много. В особенности это связано с тем, что идут серьезные проблемы с водой. Конечно же, очень много усилий придется приложить к подготовке к осенне-зимнему периоду», - добавил он.



В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что документом предусматривается оказание социально-экономической и гуманитарной помощи ДНР для скорейшего преодоления последствий боевых действий, в том числе восстановление социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры, подготовка к прохождению осенне-зимнего периода. Кроме того, власти Москвы помогут в реализации планов благоустройства Донецка.



Также в рамках подписанного соглашения стороны договорились о развитии экономической интеграции и укреплении двусторонних связей в области транспорта, информационных технологий, промышленности, АПК, торговли, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, науки, культуры и других сферах.



