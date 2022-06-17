Вице-премьер Чернышенко заявил, что большинство уехавших из России IT-специалистов вернулись

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17 июня 2022, 10:07 Источник: РИА "Новости"

компьютер, https://unsplash.com/photos/FVgECvTjlBQ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу в кулуарах ПМЭФ-2022 сообщил журналистам, что большинство уехавших из России в конце февраля и начале марта текущего года IT-специалистов вернулись обратно.

По словам Дмитрия Чернышенко, точных цифр о количестве уехавших и вернувшихся специалистов в сфере IT нет. Вице-премьер обратил внимание, что были популистские вбросы по поводу массового исхода таких сотрудников, которые не подтвердились. Сейчас большинство IT-специалистов, которые "эмоционально среагировали" и покидали Россию, вернулись в страну по тем или иным причинам.

Чернышенко отметил, что внутри РФ появились гигантские возможности в связи с тем, что Запад запретил продление лицензий на все типы программного обеспечения. "Для наших айтишников сейчас просто золотой век", – уточнил вице-премьер.