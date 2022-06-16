Андрей Бочкарёв: Объем ввода объектов здравоохранения в Москве в три раза превысил прошлогодние показатели

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16 июня 2022, 14:46

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что площадь и мощности введенных с начала 2022 года объектов здравоохранения в столице более чем в три раза превышают объемы прошлого года.



«С начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. Для сравнения, за тот же период 2021 года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров суммарно», – сказал Андрей Бочкарёв.



Он уточнил, что среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине 2022 года – больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке. Также в ТиНАО сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений. В то время как за пять с половиной месяцев прошлого года были введены больничное отделение на 100 коек и поликлиника на 110 посещений в смену.



«Также с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского, которые в общей сложности смогут принимать более 2 тысяч пациентов за смену», – пояснил Андрей Бочкарёв.



Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что все районные лечебно-профилактические учреждения проектируются с учётом нового московского стандарта. Им предусмотрено создание безбарьерной среды, отделения для приема у профильных специалистов, а также боксы и удобные вестибюли для разделения потоков пациентов, чтобы медицинская помощь оказывалась быстрее и безопаснее.



Помимо объектов в новых районах, где необходимо создавать инфраструктуру для жителей строящихся жилых комплексов, масштабная реконструкция и строительство коснулись нескольких крупных федеральных медицинских институтов.



«Например, в конце февраля 2022 года на северо-западе столицы выдано разрешение на ввод в эксплуатацию обновленного лечебного корпуса Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова на 115 коек хирургического профиля. В Центральном административном округе Москвы в конце января завершили реконструкцию 4 корпуса Института хирургии имени А.В. Вишневского – это очередной этап модернизации крупнейшего лечебного и научно-исследовательского учреждения России», – уточнил Игорь Войстратенко.



Он напомнил, что по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжается реализация программы строительства медицинских учреждений, согласно которой до 2023 года будет введено в эксплуатацию два десятка зданий.



«Комитет уделяет пристальное внимание качеству строительно-монтажных работ на объектах здравоохранения. Инспекторы с начала 2022 года провели 64 проверки на таких объектах. К ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и стройматериалов», – заключил Игорь Войстратенко.



