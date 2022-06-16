В России за сутки выявили 3 326 случаев заражения COVID-19

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16 июня 2022, 12:06

тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/oI20ehIGNd4

За минувшие сутки в России выявили 3 326 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации скончались 67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций за вышеуказанный период составило 1 442, снизившись на 27,5% по сравнению с предшествующими сутками.

Выздоровели за 24 часа 4 699 человек, что на 3,8% больше, чем днем ранее.