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Аргументы Недели Общество 13+

Как обеспечить единство России с помощью транспортных магистралей

, 13:59

Как обеспечить единство России с помощью транспортных магистралей
Фото: pixabay.com

Для России, с ее бескрайними просторами и суровым климатом, очень важное значение имеет степень развитости, надежности и эффективности инфраструктуры. Недавно президент РФ Владимир Путин впервые за многие годы четко сформулировал необходимость развития транспортных магистралей, исходя из потребностей завтрашнего дня.

Транспортные магистрали дают новую жизнь целым регионам и мощно стимулируют новые грузопотоки. Они обеспечивают оборонное, экономическое, социальное, ментальное единство страны, а в конечном итоге - и целостность государства. Они же служат и опорным каркасом для развития систем региональной и местной инфраструктуры.

Задача обеспечить единство и связанность всех, даже самых отдаленных уголков страны, через завершение создания магистральной общенациональной инфраструктуры, приобретает особую актуальность в нынешних далеко непростых для нашей страны геополитических обстоятельствах.

Подробности читайте на нашем сайте в материале «Без единства инфраструктуры нет единства страны».

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