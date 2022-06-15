Как обеспечить единство России с помощью транспортных магистралей

Для России, с ее бескрайними просторами и суровым климатом, очень важное значение имеет степень развитости, надежности и эффективности инфраструктуры. Недавно президент РФ Владимир Путин впервые за многие годы четко сформулировал необходимость развития транспортных магистралей, исходя из потребностей завтрашнего дня.
Транспортные магистрали дают новую жизнь целым регионам и мощно стимулируют новые грузопотоки. Они обеспечивают оборонное, экономическое, социальное, ментальное единство страны, а в конечном итоге - и целостность государства. Они же служат и опорным каркасом для развития систем региональной и местной инфраструктуры.
Задача обеспечить единство и связанность всех, даже самых отдаленных уголков страны, через завершение создания магистральной общенациональной инфраструктуры, приобретает особую актуальность в нынешних далеко непростых для нашей страны геополитических обстоятельствах.
Подробности читайте на нашем сайте в материале «Без единства инфраструктуры нет единства страны».
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