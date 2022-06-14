14 июня – Всемирный день донора крови

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14 июня 2022, 17:33 Татьяна САВКИНА

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Слово «донор» образовано от латинского «dono», что означает «дарить». И те, кто сдает кровь, действительно делают подарок пациентам, продлевая им жизнь. 14 июня по всему миру отмечают день донора крови, благодарят неравнодушных людей и привлекают внимание к этой теме, рассказывая о донорстве. В России ежегодно 1,5 млн человек нуждаются в переливании донорской крови. А при операциях на сердце клинике необходимо иметь 12—15 л крови в год на одно лечебное место.

Всемирный день донора крови учрежден в 2005 г. во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Этот день приурочен к награждению австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, который в 1930 г. получил Нобелевскую премию за открытие групп крови.

А первое в истории переливание крови человеку датировано 15 июня 1667 года — 355 лет назад! Прорыв в медицине совершил профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени. 16-и летнему юноше было перелито около 250 кубических сантиметров крови ягненка, после чего больной быстро поправился.

Это уникальный случай, поскольку о существовании различных групп крови у человека узнали лишь 250 лет спустя. Неудивительно, что последующие неудачные попытки Дени повторить успех первого переливания привели к едва ли не повсеместному запрету на проведение данной процедуры. Во Франции в 1670 году был принят закон о запрещении трансфузии. За ним в 1675 году последовал запрет Ватикана.

Прорывом стали эксперименты британского акушера Джеймса Бланделла, спасшего жизнь одной из своих пациенток в 1818 году, перелив ей кровь мужа. Однако в течение XIX века, несмотря на явный прогресс, процент неудачных переливаний оставался очень высоким. Развитию этого метода мешало незнание законов совместимости крови и неумение препятствовать ее свертываемости.

И только в 1901 году венский ученый Карл Ландштейнер открыл три группы крови у людей: A, В и С (в 1930 году он получил за это Нобелевскую премию). Вскоре к списку была добавлена и четвертая: AB. Эти открытия дали мощный толчок исследованиям в области перекрестной совместимости крови.

После этого переливание крови стало массовой процедурой, а главным толчком к развитию процедуры стали мировые войны.

В Японии есть псевдонаучное убеждение, что группа крови определяет характер человека: к первой группе крови относятся амбициозные, самоуверенные люди с лидерскими качествами — настоящие самураи. Вторая группа крови — крестьяне, которые отличаются консерватизмом и перфекционизмом в укладе жизни. Однако они упрямы и всегда высказывают собственное мнение. Третья группа крови — торговцы. Этот тип выделяется оптимизмом, желанием жить, а также погоней за выгодой. А четвертая группа крови — настойчивые ремесленники с рациональным складом ума.

Материал подготовлен на основе открытых источников.