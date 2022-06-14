В Госдуме приняли в третьем чтении закон об ответственности за нанесение повторных побоев

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14 июня 2022, 16:07

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Депутаты Государственной Думы России во вторник, 14 июня, приняли в третьем чтении закон об ответственности за нанесение повторных побоев

Отныне это правонарушение предлагают наказывать «обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев».

Ранее сегодня Государственная Дума предложила возможность штрафовать владельцев домашних питомцев, которые выбрасывают животных на улицу. Об этом заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.