Депутаты Госдумы предложили штрафовать тех, кто выгоняет домашних животных

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14 июня 2022, 14:11

Собака на дороге, Galina Barbieri/ Global Look Press

Государственная Дума предложила возможность штрафовать владельцев домашних питомцев, которые выбрасывают животных на улицу. Об этом во вторник, 14 июня, заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Российский парламентарий подчеркнул, что за каждое выброшенное животное предлагается ввести штраф в размере до 30 тыс. рублей, и до 200 тыс. рублей — за укусы домашними животными людей при отсутствии состава уголовного преступления. Сообщает RT.

Бурматов уточнил, что поправки в КоАП согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию парламента.

«Ряд сутевых поправок, которые у нас прошли согласование с федеральными органами исполнительной власти и которые, с нашей точки зрения, готовы к принятию в весеннюю сессию Государственной думы», − отмечает в своём комментарии депутат.