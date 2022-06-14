Сенатор Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в армию в связи со спецоперацией не потребуется

В ходе спецоперации, которую Россия проводит сейчас в Украине, не понадобится дополнительного призыва в армию. Такое мнение высказал во вторник в беседе с журналистами глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Сенатор также высказался о сроках проведения спецоперации. Он заявил, что достижение ее целей — это «вопрос времени».
Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что мобилизации в России в связи со спецоперацией не будет.