Сенатор Виктор Бондарев считает, что дополнительного призыва в армию в связи со спецоперацией не потребуется

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14 июня 2022, 13:20 Источник: РИА Новости

Сенатор Виктор Бондарев, Federation Council of Russia/globallook.com

В ходе спецоперации, которую Россия проводит сейчас в Украине, не понадобится дополнительного призыва в армию. Такое мнение высказал во вторник в беседе с журналистами глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Сенатор также высказался о сроках проведения спецоперации. Он заявил, что достижение ее целей — это «вопрос времени».

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что мобилизации в России в связи со спецоперацией не будет.