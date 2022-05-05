Володин заявил, что мобилизации в России не будет

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5 мая 2022, 22:22

председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в рамках разговора с представителями средств массовой информации вечером в четверг, 5 мая, заявил, что мобилизации в Российской Федерации не будет.

Один из ведущих "Радио КП" сегодня задал Вячеславу Володину вопрос, возможно ли введение в стране мобилизации. Спикер Госдумы кратко ответил: "Нет".

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в стране может быть объявлена мобилизация.