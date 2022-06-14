Welt: несмотря на санкции, самолеты российских бизнесменов продолжают летать в небе над Европой

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14 июня 2022, 09:11 Источник: Коммерсантъ

Самолет. Фото: Nikolay Gyngazov/globallook.com

Несмотря на введение антироссийских санкций самолеты и вертолеты российских бизнесменов продолжают летать над территорией ЕС. Об этом сообщает Welt am Sonntag, который изучил данные сервисов отслеживания авиаперелетов.

Как пишет издание, с начала действия санкций (февраль 2022 года) порядка 30 воздушных судов, которые предположительно принадлежат российским гражданам, зафиксированы в небе над Европой.

Welt am Sonntag, в частности, упоминает суда «нефтяного миллиардера» Евгения Швидлера, бизнесменов Альберта Авдоляна и Александра Занадворова, Виктора Ваксельберга.

По словам источника издания, применение санкций против бизнес-джетов и самолетов затруднено, так достаточно сложно определить их истинного собственника: они зарегистрированы за пределами РФ и юридически принадлежат нероссийским структурам.

В ответ на российскую военную спецоперацию в Украине, США и страны ЕС закрыли свое небо для самолетов РФ.