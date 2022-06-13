Эрдоган: Турция не ответит положительно относительно вступления Швеции и Финляндии в альянс

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13 июня 2022, 21:16 Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявит на саммите НАТО в Мадриде, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции относительно Финляндии и Швеции из-за «поддержки терроризма». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что Турции на предстоящем саммите НАТО не сможет дать положительный ответ относительно вступления Швеции и Финляндии в альянс из-за их связи с Рабочей партией Курдистана (запрещена на территории Турции и признана экстремистской организацией).

«Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что "Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации» - сообщила канцелярия.