В Калуге завершился Третий космический фестиваль «108 минут»

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13 июня 2022, 20:54 Валерий Агеев,

12 июня Третий космический фестиваль «108 минут» завершил свою работу в Калуге. Он, как и первый день, был насыщен интересными событиями. Так в частности, деловую часть программы второго последнего дня фестиваля совещание представителей Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС).

Отечественные музеи космического профиля представили презентации о своей деятельности и обменялись опытом с коллегами. В рамках этого совещания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным музеем истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и музеем К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики (г. Киров).

Так же вниманию посетителей были представлены лекции специалистов Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина о возможной колонизации Марса, об имитации космических условий на Земле, об экстремальных видах подготовки космонавтов. Популяризаторы космонавтики рассказали всем желающим об истории изучения Луны и о том, как звучит космос.

Однако наиболее интересным был круглый стол, посвященный научно-техническим перспективам исследований в современных условиях планет земной группы автоматическими космическими аппаратами, воздушно-орбитальным кораблями и аэростатическими методами исследования и освоения планет.

Как заявил Алексей Николаев, директор Фонда содействия развитию авиации и космонавтики «Наше небо», модератор круглого стола, данное направление является достаточно перспективным при наличии новых конструкционных материалов которые способны перевернуть традиционное представление в инженерном деле

С самого начала космической эры (октябрь 1957 г.) люди непрерывно искали новые пути исследования космоса. Космонавты прошли по поверхности Луны, они могут теперь долгие месяцы жить и работать на космических станциях. Роботы, путешествующие в космических кораблях, уже исследовали почти все планеты Солнечной системы и изучали Солнце, кометы и астероиды.

Исследование Луны.

Исследовать Луну начали раньше, чем первый человек попал в космическое пространство, а именно с января 1959 г., когда беспилотный советский космический аппарат Луна-1 пролетел мимо Луны. За несколько следующих лет Советский Союз и США запустили к Луне множество беспилотных ракет, которые отправили на Землю десятки тысяч снимков и другой информации.

В 1966 г. научно- исследовательский аппарат Луна-9 совершил первую мягкую посадку на лунную поверхность. В июле 1969 г. три американских астронавта полетели на Луну в космическом корабле Аполлон-11.

Основная часть корабля, пилотируемая астронавтом Майклом Коллинзом, находилась на окололунной орбите, а Нил Армстронг и Эдвин Олдрин на небольшом лунном модуле опустились на лунную поверхность. После этого американские астронавты еще пять раз высаживались на Луну (последний раз — в 1972 г.).

Во время этих шести экспедиций астронавты изучали лунную поверхность, собирали образцы камней и устанавливали на Луне научное оборудование. Позднее, в 1994 г., космический аппарат Клементина два месяца летал по орбите вокруг Луны и составлял карты ее поверхности.

Космические челноки «шаттлы».

В апреле 1981 г. США запустили первый космический челнок «шаттл». В отличие от более ранних космических аппаратов, шаттл может летать в космос много раз. Необходимо только при каждом новом полете обновлять огромный главный резервуар с топливом. При запуске шаттл взлетает вертикально вверх, как ракета, но приземляется, подобно самолету, на взлетно-посадочную полосу. На борту шаттла астронавты проводят научные эксперименты и запускают спутники из грузового отсека. В 1990 г. с шаттла Дискавери был запущен космический аппарат Улисс , который пролетел над северным и южным полюсами Солнца. В том же году этот шаттл вывел на орбиту космический телескоп Хаббл.

Космические станции.

Для космонавтов космическая станция — это их дом в космосе, где они живут и работают. Там есть все, что им нужно, включая воду, еду и воздух, и все доставляют туда с Земли. Первой космической станцией был «Салют -1», запущенный Советским Союзом в 1971 г. На ее корпусе красовалось название Заря. Но станцию назвали по-другому, узнав, что название занято китайским спутником.

Позднее, в 1986 г. была запущена еще одна советская станция — «Мир». Она постепенно расширялась за счет присоединения дополнительных секций (модулей), доставляемых с Земли. Некоторые космонавты провели на борту «Мира» более года. Сейчас ведется работа по строительству новой космической станции МКС (Международной космической станции). Работа должна быть полностью завершена в 2002 г.

Полеты к другим планетам:

Начиная с полетов на Луну большую часть космических исследований проводили беспилотные космические аппараты, которые направляли к другим планетам. Они делали фотоснимки, получали информацию с помощью радаров и других приборов, а затем отсылали ее на Землю по радио. Одни космические корабли лишь пролетали вблизи планет, другие летали вокруг них по околопланетным орбитам либо опускались на их поверхность.

Первый успешный межпланетный полет совершил Маринер-2 : он пролетел вблизи Венеры в 1962 г. В 1976 г. Викинг-Т и Викинг-2 совершили посадку на Марс и взяли образцы его почвы. Два космических корабля Вояджер прислали на Землю подробные снимки Юпитера (1979), Сатурна (1980 -1981), Урана (1986) и Нептуна (1989), а затем оба ушли за пределы Солнечной системы.

В 1997 г. космический корабль Патфайндер совершил посадку на Марс. Он выпустил на поверхность планеты маленький подвижный робот Соджонер, который сделал великолепные фоторафии каменистой поверхности Марса и послал их на Землю.

Аэростатические аппараты.

В то же время, весьма перспективными и сравнительно просто реализуемыми для изучения планет с атмосферой, в частности, Венеры, можно считать аппараты аэростатического типа — надувные, с мягкой оболочкой, дрейфующие на определенной высоте над поверхностью планеты. Первые такие аппараты были запущены в рамках программы “Вега”. Они смогли проработать на планете уже 46 часов. Ожидается, что новые аэростаты, создаваемые по программе “Венера-Д”, будут работать на планете не менее 8 суток.

Основная цель аэростатных зондов: изучить строение атмосферы Венеры и поверхности планеты оптическими средствами. Радиолокационными методами уже составлены карты поверхности Венеры, но они не позволяют изучить поверхность столь же детально, как мы знаем Луну или Марс. Подобная информация может раскрыть многие тайны раннего формирования планет, так как слабость разного рода разрушающих факторов, отсутствие гидросферы, слабость ветровой эрозии должны сохранить следы ранней истории рельефа планеты земного типа.

Новый аппарат “Венера-Д”.

“Венера-Д” (Венера долгоживущая) — новая российская автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры. Аппарат должен стать первым отечественным венерианским зондом, запущенным после распада Советского Союза. Во многом эта миссия повторяет предыдущие советские, но предполагается, что новые технологии позволят существенно увеличить продолжительность работы оборудования.

С орбитального аппарата будут спущены два аэростатных зонда. Они будут летать в атмосфере планеты на высоте 55 и 48 км. Ожидаемый срок работы аэростатов — не менее 8 суток. Такой результат планируется достичь с помощью инновационного материала, способного выдерживать пагубные действия серной кислоты. Также в прессе появилась информация, что рассматривается вариант замены надувных баллонов на планер, что увеличит время работы зондов.

Изначально проект был предложен в 2003 году и позже его включили в Федеральную космическую программу на 2006-2015 гг. Сроки предполагаемого запуска неоднократно откладывались. Сначала это был 2013 г., потом перенесли на 2016 г. Запуск аппарата планируется в 2029 году. В случае удачной реализации «Венера-Д» станет первым с 1984 года венерианским зондом, запущенным Россией.

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