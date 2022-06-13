Курс биткоина упал ниже отметки в 25 тысяч долларов за монету

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13 июня 2022, 11:46

фото из открытых источников

Курс биткоина в понедельник, 13 июня, упал ниже отметки в 25 тысяч долларов за монету, до 24 900 долларов за единицу по состоянию на 6:15 по московскому времени. ФБА "Экономика сегодня" сообщает эту информацию со ссылкой на данные криптобиржи Binance.

Крупнейшая по капитализации криптовалюта теряет в стоимости на фоне общего экономического кризиса. Эту тенденцию эксперты связывают с кризисной ситуацией на фондовом рынке в США.

Инвесторы выводят средства, при этом биткоин не смог стать защитным активом и заменить золото. Крипторынок также пострадал из-за падения стейблкойна TerraUSD - одного из крупнейших проектов.

В России легализация криптовалют властями рассматривается, а Центробанк предупреждает о нестабильности криптовалют и связанных с ними рисками.