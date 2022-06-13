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Аргументы Недели Общество 13+

Мария Захарова заявила, что настоящая российская интеллигенция знает историю и никогда слова плохого не скажет про армию России

, 07:28

Мария Захарова заявила, что настоящая российская интеллигенция знает историю и никогда слова плохого не скажет про армию России
Мария Захарова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, фото: globallookpress.com

Представители настоящей российской интеллигенции знают историю России и никогда не позволят себе ни одного оскорбления армии нашей страны и наших военнослужащих. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова  в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировала "комариный писк" - критику людей, негативно высказывающихся о российских военных.

Захарова сказала, что "их голосок раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес России, россиян от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией".

"Это не интеллигенция. Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю России никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов", — заявила дипломат.

Мария Захарова сказал: "Посмотрите, какое количество мы услышали, конечно, не связанное ни с каким большинством, но так или иначе, их голосок, хоть тонкий, но как комариный – неприятный".

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