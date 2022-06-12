Митрополит Иларион объяснил свое отстранение от должности: «не вписался в поворот»

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12 июня 2022, 20:53 Источник: ТАСС

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Бывший глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Григорий Алфеев) объяснил свое отстранение от должности «общественно-политической ситуацией».

11 июня Иларион провел свою последнюю службу в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, настоятелем которого он являлся. После этого он попрощался с прихожанами и прокомментировал свой уход.

По словам Илариона, решение о его отстранении не было связано с недостатками в работе ОВЦЗ, храма и других церковных структур, в которых он трудился.

«Было сказано только то, что этого требует нынешняя общественно-политическая ситуация. Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», — заявил митрополит.

Синод 7 июня освободил митрополита Илариона от ряда должностей и назначил его митрополитом Будапештским и Венгерским. Он уже управлял этими епархиями с 2003 по 2009 год.