Митрополит Волоколамский Иларион призвал Кремль защитить африканских христиан

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2 февраля 2022, 15:15 Источник: РИА "Новости"

церковь, pixabay.com

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что гонимые христиане Африки и Ближнего Востока рассчитывают на помощь России и нуждаются в ней.

Ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу ОВЦС орденом Александра Невского.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в рамках церемонии отметил, что благодаря российской армии террористы были изгнаны из Сирии, однако в ряде других стран Ближнего Востока христиане подвергаются атакам со стороны радикальных групп и нуждаются в помощи РФ. По его словам, особого внимания в настоящий момент требует Африка.

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