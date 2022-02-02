Митрополит Волоколамский Иларион призвал Кремль защитить африканских христиан

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что гонимые христиане Африки и Ближнего Востока рассчитывают на помощь России и нуждаются в ней.
Ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу ОВЦС орденом Александра Невского.
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в рамках церемонии отметил, что благодаря российской армии террористы были изгнаны из Сирии, однако в ряде других стран Ближнего Востока христиане подвергаются атакам со стороны радикальных групп и нуждаются в помощи РФ. По его словам, особого внимания в настоящий момент требует Африка.
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