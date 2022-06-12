Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что российские парламентарии получают зарплату порядка 350 тысяч рублей в месяц

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12 июня 2022, 19:31 Источник: Общественная служба новостей

Депутат Госдумы Светлана Журова. Фото: Russian State Duma Photo Service//globallook.com

Депутат Государственной думы получает зарплату порядка 350 тысяч рублей «чистыми». Об этом в эфире шоу «Секрет на миллион» канала НТВ рассказала член российского парламента конькобежка Светлана Журова.

По ее мнению, работа депутата не проста. Журова рассказала, что она едва успевает в перерывах между заседаниями выпить чашку кофе.

Говоря о своей зарплате, Журова сообщила, что депутатский оклад составляет 90 тысяч рублей, а со всеми надбавками выходит порядка 350 тысяч «чистыми».

Что касается депутатской пенсии, ее размер, по словам парламентария, зависит от продолжительности работы в Думе. Те, кто отработал не менее двух созывов, могут рассчитывать на пособие в 68 тысяч рублей. Депутатам, проработавшим один созыв, начислят пенсию в 45 тысяч.

Согласно недавнему опросу SuperJob, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно ежемесячно 190 тыс. рублей.