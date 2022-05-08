Почему в Новороссийске на вывеске запретили букву Z, и сколько денег нужно россиянам для счастья. Резонансные новости недели

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8 мая 2022, 10:35 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



От параллельной Вселенной к параллельному импорту.



После ухода из России множества иностранных компаний власти озаботились наполнением внутреннего потребительского рынка. В конце марта правительство РФ легализовало ввоз товаров в страну без разрешения правообладателей. Минпромторг заявил, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров, но через «альтернативные каналы поставок». При этом о мерах по борьбе с появлением в России контрафакта до сих пор ничего не слышно.



На прошлой неделе Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В нем оказалось 96 позиций. Среди прочего в списке присутствуют запчасти для иностранных автомобилей, фото- и кинотехника, медицинские инструменты, часы Apple, музыкальные инструменты, приставки XBox, PlayStation, косметика и бытовая химия.



Власти РФ надеются, что легализация параллельного импорта позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию. Ранее в Департаменте исследований и прогнозирования Банка России, фактически, предрекли возрождение шоп-туров 90-х, не исключив развитие в ближайшее время «челночного» малого бизнеса.





Санкции добрались до Алины Кабаевой.



Издание «Коммерсант», ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщило о возможности применения Евросоюзом санкций против известной в прошлом российской спортсменки Алины Кабаевой. И дело тут уже точно не в спорте, а именно в политике.



По данным издания, Алина Кабаева в настоящее время является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», который управляет «СТС Медиа», каналами РЕН ТВ, «Пятый», «Первый канал», газетами «Известия» и «Спорт-Экспресс». В руководстве Евросоюза считают, что «Национальная Медиа Группа» ответственна «за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины». По информации источника, в документе ЕС также говорится, что Алина Кабаева «тесно связана с президентом России Владимиром Путиным».





Противникам буквы Z грозят концлагерями и стерилизацией.



Символика, как известно, является довольно важным атрибутом во времена исторических свершений. Облачение идей в некий визуальный формат наиболее чётко воздействует на восприятие того или иного процесса рядовыми обывателями.



Режиссёр Карен Шахназаров, выступая на одном из центральных каналов ТВ, заявил, что в случае успеха Запада в противостоянии с Россией, даже противников символа Z ждут концлагеря, перевоспитание и стерилизация. Поэтому, по его словам, к угрозам Запада необходимо относиться крайне серьёзно.



Тем временем в Новороссийске мэрия запретила букву Z на вывеске магазина. Стало известно, что власти города обязали хозяина торговой точки демонтировать вывеску «Zа мясом».



СМИ сообщили, что в администрацию города пожаловались местные жители. Они посчитали, что вывеска «Zа мясом» дискредитирует вооруженные силы РФ.



Позже в пресс-службе мэрии Новороссийска уточнили, что таких магазинов у собственника оказалось два. Предписание о демонтаже там объяснили «несогласованной рекламой».





Счастье измерили деньгами.



Согласно новому опросу сервиса SuperJob, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно ежемесячно 190 тыс. рублей. Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 175 тыс. руб.



В оценках уровня своего счастья первую строчку заняли жители Москвы. Им необходимо в месяц 230 тыс. руб. На втором месте Владивосток - 205 тыс. руб., на третьем — Ростов-на-Дону - 200 тыс. руб.



Самые скромные запросы оказались у жителей Ярославля (158 тыс. руб.), Кирова (155 тыс. руб.) и Астрахани (150 тыс. руб.).



Интересно, что согласно опросу, российским мужчинам для счастья в среднем денег нужно больше, чем женщинам – 216 тысяч против 166 тысяч рублей.



Ну а мы, в свою очередь напомним, что в 2021 году Росстат впервые опубликовал данные по медианной зарплате, посчитанной по новой методике. Оказалось, что медианная среднемесячная зарплата в России за 2020 год составила 32 422 рубля.



