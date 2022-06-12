Путин рассказал об уникальных успехах российской медицины в лечении онкологических заболеваний

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12 июня 2022, 17:41 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Российская медицина располагает уникальными разработками для лечения онкологических заболеваний и добилась в этой области больших успехов. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в воскресенье участникам церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле, беседуя с ними в неформальной обстановке.

Президент заявил, что раньше лишь 7% детей излечивались от рака, тогда как теперь эта цифра составляет 85%. Он также привел слова лауреата государственной премии Александра Румянцева, который заявил, что за 30 лет результаты лечения онкобольных в России улучшились в 10 раз.

По словам Путина, уникальные результаты достигнуты даже провинциальными медучреждениями. В качестве подтверждения он рассказал, что его знакомый специалист из Германии посоветовал швейцарской семье с больным лейкозом ребенком отправиться на лечение в Екатеринбург.