В День России о человеке Добра и Мира или несколько слов о Николае Дроздове

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12 июня 2022, 15:53 Михаил Федоров

Николай Дроздов

Сегодня мы празднуем День России. Конечно, этот праздник посвящён любви к родине и патриотизму. И сегодня нам захотелось бы вспомнить о том, кто с самого детства внушал нам любовь к родине, рассказывая о её богатой флоре и фауне, побывав, наверное, чуть ли не во всех уголках нашей страны. Наш соотечественник, учёный, биолог и ведущий Николай Николаевич Дроздов, которому 20 июня 2022 года исполняется 85 лет… Неустанный труженик на ниве защиты жизни на Земле, и, конечно, своего Отечества…

Николай Дроздов

Его мы узнали по передаче «В мире животных»… Когда её показывали в эфире, вымирали улицы городов и селений – люди спешили к экранам телевизоров посмотреть полюбившуюся передачу, где Николай Дроздов своим воркующим, сокровенным голосом поведывал нам о жизни пустыни Каракумы, предгорий Памира, саванн в Африке, прерий в Америке, тропических лесов в Индии, Вьетнаме… Его передача раскрывала для многих малоизвестную, а порой даже недоступную часть жизни Мира. Николай Дроздов всегда оказывался на высоте неутомимого телеведущего и неоспоримого авторитета. И мы, пропитываясь жизнью всего живого, становились человечнее вместе с ярким популяризатором, миротворцем, защитником Жизни на Земле…

Первая встреча.

А я познакомился с Николаем Николаевичем Дроздовым в 2010 году в издательстве «Вече». У меня выходила книга о сестре милосердия, которая воевала в Абхазии. И вот тогда на мой вопрос: «А не посвятить ли книгу жене?», Дроздов в своей привычной, очень дружелюбной манере ответил: «Конечно», после чего она и вышла с посвящением моей Танечке.

Автор текста: Михаил Федоров, с Николаем Дроздовым. 22 апреля 2010, в издательстве Вече.

Более близко свела меня с Дроздовым судьба в октябре 2016 года, когда собирал материал на книгу о Василии Пескове и попросил Николая Николаевича рассказать про Василия Михайловича. Тогда встретился с ним в Доме журналиста в Москве, где подводили итоги конкурса «Международный телефорум «Вместе»», и в числе поздравлявших номинантов оказался Николай Дроздов… Тогда известный ведущий и биолог обратился к собравшимся:

– Сейчас я записываю песни нашей Победы. Песни нашей страны. Из иного времени. «Широка страна моя родная…» Слова надо слушать. Голос у меня-то не ахти. А слова! Вот из той серии, но только послевоенные. А «День Победы» позже сочинили. А самые первые, которые Клавдия Шульженко пела… – говорил Дроздов и вдруг запел: «Майскими, короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои?..»…

Зал ему рукоплескал…

Родившийся до войны мальчишка.

А потом потекли наши длительные разговоры, когда он рассказывал о своем друге и учителе Василии Михайловиче Пескове, и при этом сам раскрывался… С той поры меня захватила судьба самого Дроздова, и чем глубже я окунался в нее, тем больше поражался, удивлялся и радовался, что такие люди в моей стране есть!

Родившийся до войны мальчишка, которых теперь относят к «детям войны», конечно, хлебнул испытаний того времени. Он видел, чем жил его народ. Как воевал с фашизмом. И сам с детства трудился. В школьные каникулы он с утра до вечера с лошадьми на конезаводе, куда отправлял его отец. Так приобщался к жизни животных. С такими родителями, как отец-профессор, занимавшийся выпуском лекарств, мама – врач, смышленый паренек быстро развивался. Когда поступил в вуз, то переходил из одного учебного заведения в другое следом за своим учителем.

Когда сам ступил на ученую тропу, то уже кандидатом наук кинорежиссером Александром Згуриди был приглашен вести передачу «В мире животных», и тут-то раскрылся талант дорогого нам Николая Дроздова. Без красного словца скажу, что на этой передаче воспитывались целые поколения, облагораживаясь, становясь людьми и патриотами страны.

По ходу проведения передач Дроздову выпадали бесконечные поездки и заграничные командировки, съемки документальных и даже художественных фильмов. Всем памятен фильм «Рикки-Тикки-Тави», снятый частично в Индии и потом в России. А тут еще преподавание… И вот с такой загруженностью он ухаживает за прикованной к постели мамой. Мне он сказал, что уход за мамой, это Божий дар ему…

Вот вам загадка души этого человека, которая становится понятной, когда узнаешь, что у него в роду священники, а митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов), который в 1861 году готовил Манифест об отмене крепостного права, является ему двоюродным дедом.

Его просят о помощи. Как не помочь?

Помню, когда приближалось 80-летие Дроздова и я спросил, планируется ли по этому случаю какое-нибудь мероприятие, он мне сказал: «Не пытайтесь во мне воспитать честолюбие. Не получится».

Когда в разговоре с ним я как-то отозвался: «Это говорит Миша», он упрекнул меня: «А почему папу не поминаете». Мол, надо: «Михаил Иванович». Чтить отца.

Однажды пришел к нему на встречу, а мой товарищ ждал меня в стороне, он возмутился: «А почему друга не приглашаете»… Мол, как не уважить человека…

Когда с Игорем Панариным приехал к нему домой и тот попросил отозваться о Лосином острове, который строители хотели рассечь дорогой, Дроздов сразу выступил в защиту Острова…

Если просят о помощи: как не помочь? Я его в одной моей статье назвал человеком добра и, считаю, что совсем не погрешил… И подобных примеров я могу приводить много… Дроздовский подход, видимо, питался и наследием прадеда-митрополита…

«И что за географические новости?!»

Я при первой возможности, следовал за ним, как мальчишка. Так, узнав, что у него 29 марта 2017 года встреча со школьниками в Центральной детской библиотеке на метро Октябрьская, я сразу же поспешил туда. Он начал встречу со стихотворения Владимира Маяковского.

– «Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…»

А дальше он описывает, как едет куда-то и идет проверка паспортов.

«Глазами

доброго дядю выев.

не переставая

кланяться,

берут,

как будто берут чаевые,

паспорт

американца.

На польский –

глядят

как в афишу коза».

Дроздов тогда:

– Это, между прочим, напоминает – сейчас у нас есть некоторые страны, которые только появились. Такие, как Польша. Только была частью Российской империи, и вдруг, освободилась. А чиновники про эти страны еще не знают. И это где-то в 20-е годы Маяковский говорит:

– «На польский –

выпяливают глаза

в тугой

полицейской слоновости –

откуда, мол,

и что это за

географические новости?»

Тогда в зале засмеялись. Дроздов прокомментировал – вот, мол, даже детям смешно.

– «И не повернув

головы кочан

и чувств

никаких

не изведав,

берут,

не моргнув,

паспорта датчан

и разных

прочих

шведов.

И вдруг,

как будто

ожогом,

рот

скривило

господину.

Это

господин чиновник

берет

мою

краснокожую паспортину.

Берет –

как бомбу,

берет –

как ежа,

как бритву

обоюдоострую,

берет,

как гремучую

в двадцать жал,

змею

двухметроворостую».

И я тогда подумал: «Вот тебе и подход к миру животных. Через стихотворение о паспорте. Но ведь работает же! Дети слушают, затаив дыхание».

– Вот на этом я свое стихочтение закончил, - резюмировал Дроздов. - Я очень люблю эти очень хорошие стихи… Так вот ребята, в молодости я очень любил птиц. Мы жили в деревне, там я слушал птиц, наблюдал. Бинокль у меня был. Я записывал, какая птица, как поет. Когда она прилетела. Вообще я был орнитологом. Потом, когда я поступил в университет, я стал зоологом широкого профиля. Там рептилии мне попались, змеи двухметровые, ядовитые змеи. Меня интересовало устройство их зубного аппарата. Ведь удивительно. Вот – зубы у кого какие, у кого выпадают – не выпадают…

Стал рассказывать про животных, и сидевшие вокруг меня мамы с детками, папы, которых прохватил озноб от стихотворения Маяковского, совсем иначе воспринимали рассказ зоолога. Ему возразить никто не мог: Николай Николаевич прочувствовал, что такое Родина, все уголки которой он изъездил и теперь это передавалось слушателям.

Дроздов говорил:

– И вот я стал биологом, но меня очень интересовала география островов. Тропических островов. Это же интереснейшее место. Когда по северным островам, они, конечно, очень холодные. Там почти ничего не растет. Тундра какая-то, или вообще ничем не покрыто. А тропические острова достаточно богатые по растительному покрову: там пальмы, кустарники какие-то. Бананы и кокосы. Бананы на диких островах не растут. Дикие кокосовые пальмы вырастают, но на них кокосов очень мало, но все-таки бывают. А бананы вообще сельскохозяйственное растение…

И дети, и взрослые слушали Николая Николаевича запоем…

Встреча, затянувшаяся на часы.

Я вспоминаю встречу 12 февраля 2018 года с Николаем Николаевичем в редакции журнала «Наш современник», как приветствовали друг друга эмгэушники Дроздов – профессор МГУ, и окончивший журфак МГУ заместитель главного редактора Александр Иванович Казинцев. Это была встреча, которая затянулась на часы.

Тогда запели хором:

– «Враги сожгли родную хату,

Сгубили всю его семью,

Куда теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою…

…

– Я шел к тебе четыре года,

Я три державы покорил…»

Всегда общение с Николаем Дроздовым проходит на острие чувств, пронизано предельной откровенностью и вместе с тем с безграничной добротой…

Многая лета вам, Николай Николаевич!

В его приезд в Воронеж в марте 2020 года в переполненном зале филармонии он читал лекцию «Есть ли жизнь на Марсе», это лекция о жизни животного мира, а потом его завалили записками и встреча затянулась на сверхурочные несколько часов.

Тогда Дроздов вспомнил про свою причастность воронежской земле:

– Мой отец во время и после войны был химиком-фармацевтом. Профессором был, поэтому на фронт его не взяли. Не потому что не хотел – нет. Не было практически людей, которые в первые дни войны не хотели пойти на фронт. Была такая ярость по отношению к врагу, что каждый: возьмите на фронт… Поэтому мальчишки год приписывали… Всеобщий порыв. Мой отец, как и все, хотел на фронт, а ему сказали: «Вы, извините, профессор фармакологии, а нам нужны очень лекарства для фронта…» После войны лабораторию расформировали и отец пошел преподавать… И раз в неделю читал лекции в Воронежском университете и в субботу возвращался. Он сюда ездил еженедельно и рассказывал, какой это тихий, симпатичный город…

Я общался с Николаем Николаевичем и поражался его, уже не по годам сверхактивности. Он словно спешит жить, старается отдать всего себя, как говорят «до последней капли крови». Дома Николая Николаевича трудно застать. То он едет на слет туристов в Белоруссию, то к зоологам в Крым, не единожды приезжал в Воронеж, был и на открытии океанариума.

Когда в издательстве «Вече» в 2020 году у меня выходила книга «Герои Сирии. Символы российского мужества», в которой рассказано и о погибшем под Пальмирой передовом авианаводчике Александре Прохоренко (когда его окружили игиловцы, он вызвал огонь на себя и погиб вместе с врагами), я услышал голос Николая Дроздова. Он на телеканале читал стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста» про вызвавшего на себя огонь Сашку:

– «Огонь!» – летели снаряды.

«Огонь!» – заряжай скорей!

По квадрату четыре, десять

Било шесть батарей.

Радио час молчало,

Потом донесся сигнал:

– Молчал: оглушило взрывом.

Бейте, как я сказал.

Я верю, свои снаряды

Не могут тронуть меня.

Немцы бегут, нажмите,

Дайте море огня!

И на командном пункте,

Приняв последний сигнал,

Майор в оглохшее радио,

Не выдержав, закричал:

– Ты слышишь меня, я верю:

Смертью таких не взять.

Держись, мой мальчик: на свете

Два раза не умирать.

Никто нас в жизни не может

Вышибить из седла!—

Такая уж поговорка

У майора была».

Дроздов не мог пройти мимо этого мальчика из оренбургских степей Саши Прохоренко, который сложил голову в Пальмире…

Меня поразило, когда он выступил инициатором награждения меня за книгу о Пескове «Василий Песков» в Российской академии естественных наук серебряной медалью Ивана Бунина… Кто я ему? Просто автор книг. Ан нет, он старается поддержать… И еще больше удивляя своей отеческой заботой о ближнем…

Вот исполнится Николаю Николаевичу 85 лет. Я знаю, что он входит в клуб столетних, и верю, хочу и надеюсь, что этот неутомимый труженик во имя жизни на Земле еще многими своими делами порадует нас. А мы отблагодарим его своей любовью…

Многая лета, Вам, дорогой Николай Николаевич!

Съёмка передачи

Николай Дроздов и морж

Дроздов и змея