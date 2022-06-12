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Аргументы Недели Общество 13+

Читатели немецкой Bild осудили предполагаемую поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев

, 12:35 Источник: РИА Новости

Читатели немецкой Bild осудили предполагаемую поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев
Олаф Шольц, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели немецкого еженедельника Bild раскритиковали намерение канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев. 

Читатели немецкой газеты отметили, что ранее украинский посол Андрей Мельник позволил оскорбления в адрес немецкого правительства. 

К примеру, один из комментаторов считает, что Шольц помимо игнорирования оскорблений Украины ещё и предоставит им «жирный чек с перспективой дальнейших выплат». 

Ещё один пользователь написал:«Он должен был сказать: "Я не поеду к тем, кто публично унижает федерального президента (даже если он мне не нравится), несмотря на всю миллиардную помощь в последние годы (еще до конфликта)».

Комментатор под ником BlauerMerkelist отметил, что Германии стоит озаботиться налаживанием отношений с Россией, а не с «Украиной, послушной США». 

Ранее Bild сообщил, что Шольц, Драги и Макрон намерены вместе посетить в июне Украину.

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